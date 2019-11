$!Voto automatizado logra respaldo de 17 partidos políticos, solo cinco lo rechazan

Secretarios de Junta Electorales

Una representación de secretarios de las 158 Juntas Electorales dieron constancia que no hubo problemas con los equipos del voto automatizado. Indicaron que no tuvieron ningún tipo de contratiempo durante la transmisión de los resultados. Pidieron considerar un método que les permita avanzar y algunos se expresaron dispuestos si no se utiliza el voto automatizado, pues el conteo manual tiene muchas complejidades.