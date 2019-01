$!Wilton Guerrero cuestiona recientes cambios en la Policía Nacional

El senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la provincia Peravia, Wilton Guerrero, sostiene que los cambios de mando recientes en la Policía Nacional no subsanan el descredito de la entidad policial pese a estos involucrar a oficiales honorables, según una comunicación de prensa de la Secretaría General del partido oficial.

“Con esos cambios de la policía no se logra lo que quieren venderle a la población. Debe haber una evaluación y un régimen de consecuencia del comandante que va a ser trasladado y un régimen de consecuencia” apuntó Guerrero.

En el caso particular de la provincia Peravia, la demarcación que representa en el Senado, defendió la gestión del general Juan Gerónimo Brown Pérez, y del coronel malogrado, Daniel Ramos Álvarez.

“Si Brown no hubiera sido de los buenos, no hubiera tenido al coronel Ramos como su brazo derecho. El coronel Ramos está consagrado como un patriota, ese es un héroe”, resaltó Guerrero en la nota divulgada por el PLD y su Secretaría de Comunicaciones.

Para el senador Guerrero los cambios constituyen un mal cuya base es institucional, sin embargo, aclara que no objeta al saliente director de la Regional Sur Central, general Brown así como Eduardo Alberto Then, los considera oficiales honestos y valiosos.

“Ahora, viéndolo a nivel general, los cambios que se han dado pueden interpretarse como una burla a la sociedad dominicana y pueden interpretarse a su vez, como el soplo del ratón que ruye a su víctima pero lo sopla para que pase desapercibida la herida” subrayó Wilton Guerrero, en el programa Enfoque Matina y de cuya entrevista el PLD envió la nota de prensa a los medios.

Guerrero insistió que no se hace bien individualizar ese tema porque el problema no es de individuo sino de un desorden institucional por no funcionar para defender la sociedad y muy por el contrario si están estructurados para defender el crimen.

Sostiene que para que los cambios en los estamentos policiales funcionen como se requiere deben involucrar una evaluación de desempeño del comandante en cuestión y sus oficios antes de ser remitidos a otra parte donde muchas veces trasladan sus fallas.