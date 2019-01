Wilton Guerrero: “Director de la PN le hace más daño al país que el sida”

El senador por la provincia Peravia, Wilton Guerrero, respondió la tarde de este martes al capellán de la Policía Nacional, Alejandro Cabrera, quien consideró “una frescura suya” solicitar la renuncia del director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista.



"No es una frescura mía solicitar la renuncia de un funcionario público, como lo es el director de la Policía Nacional , que le está haciendo más daño al país que la mortalidad infantil, más daño que la mortalidad materna, más daño que el sida, más daño que los feminicidios, más daño que el desempleo, porque tiene al país en toque de queda por la delincuencia", dijo Guerrero.



El legislador expresó que no hay garantías para los ciudadanos, los cuales no se atreven a exhibir una prenda en público, lo que ha provocado la quiebra de las joyerías; tampoco para los productores agropecuarios que se ven impotentes al ver cómo le roban sus ganados y frutos.



Recordó al capellán Cabrera que a dos meses de iniciada la gestión del general Bautista él declaró a la prensa que "ya estamos hartos de tanta delincuencia", por lo que le preguntó que "¿Con cuál oración se le bajó a usted la hartura de la delincuencia de la gestión del general Ney Aldrin Bautista?".

Guerrero habló durante el inicio de la sesión de la legislatura extraordinaria convocada por el presidente de la República, Danilo Medina.