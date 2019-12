$!Políticos no dan tregua y buscan mantenerse presentes a través de mensajes navideños

El ex síndico del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, aprovechó las festividades para pasarla en familia, juntos a sus hijos, así lo hizo saber a través de su cuenta de Instagram, donde colgó una fotografía en compañía de uno de sus vástagos, Carlos Salcedo, acompañado del siguiente mensaje: “Ni el 24 este caballero me deja solo, ya Roberto Ángel vino y no me dejo descansar un rato, Luis Ernesto me secuestró todo el día. Es que ellos son el centro de mi vida. Los amo. @robertoangel01 @luis_ernesto17 @carlosrsalcedo”.

Otro que mostró su familia en redes sociales acompañado de un mensaje navideño fue el aspirante a la Alcaldía del Distrito Nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Hugo Beras.

“Feliz Navidad para todos, disfruten en familia y con todos sus seres queridos, abrazos desde aquí”, escribió Hugo en su cuenta de Instagram.

También el actual senador del PLD por el Distrito Nacional, Reinaldo Pared Pérez aprovechó las redes sociales para enviar un mensaje de Navidad a los dominicanos. “En este emblemático día de Nochebuena, en el cual celebramos el Nacimiento de Jesús, a ustedes y sus familias, les envió un fuerte abrazo, lleno de los mejores deseos de que la paz, la salud, el amor y la felicidad les acompañe. Feliz Nochebuena y una excelente Navidad”, escribió.