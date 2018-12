$!Polyplas anuncia que llegó a un acuerdo con su “proveedor de gas”

La empresa Polyplas emitió la tarde de este viernes un comunicado en el cual expresó que entiende que es tiempo de prestar ayuda a los afectados de la explosión que sufrió hace unos días y planteó que no aporta nada estimular la confrontación con su proveedora de gas, compañía con la cual dijo ya ha arribó a un acuerdo.

El siniestro, registrado el cinco de este mes, dejó hasta ahora ocho personas muertas, decenas de heridos y cuantiosos daños a negocios, viviendas, escuelas y vehículos.

En el documento, titulado “Es tiempo de colaborar, no de dividir”, la compañía dijo que su prioridad es seguir, junto con su proveedor de gas, brindando ayuda a los afectados, por lo que entiende que no “es innecesario estimular el debate público, que no aporta nada valioso a las comunidades vecinas y busca sembrar discordia entre dos empresas que han arribado a un acuerdo de colaboración y trabajo conjunto”.

“Hoy nuestra prioridad es continuar, junto con nuestro proveedor de gas, ofreciendo la ayuda que los afectados merecen, conscientes de que es momento de estar al lado de la gente afectada y lastimada, escucharles y responderles con humildad, para generar junto a ellos un ambiente de esperanza y reciprocidad”, explica en el texto, en el cual no menciona por su nombre a su prestadora de combustibles, Propagas, no obstante deja claro que le estaba ofreciendo el servicio cuando ocurrió la explosión.

Dijo también que desde que ocurrió la tragedia se ha mantenido en comunicación constante con su “proveedor” con el objetivo de que sea partícipe de cada acción que tome.

El comunicado de la empresa fue emitido un día después de que se diera a conocer un audio con una conversación entre Manuel Diez Cabral, dueño de Polyplas, y Arturo Santana, de Propagas, en la cual protagonizan una especie de enfrentamiento por el tema de la responsabilidad en los hechos en torno al nombre de la empresa que llevó el combustible,.

Texto íntegro de Polyplas

La empresa Polyplas entiende que el presente momento debe dedicarse exclusivamente a prestar asistencia a todos los afectados por el inesperado accidente ocurrido mientras nuestro proveedor de gas realizaba su habitual servicio de abastecimiento a nuestras instalaciones.

Desde el mismo momento del accidente, hemos mantenido abierto un canal de comunicación con nuestro proveedor, con transparencia y buena fe, a fin de que éste conozca y participe en cada paso que estamos dando de frente a la comunidad, ya que nuestra intención es trabajar tomados de la mano para que nos concentremos en lo que nos corresponde, pues nuestras empresas siempre han mantenido relaciones comerciales armoniosas.

Hoy nuestra prioridad es continuar, junto con nuestro proveedor de gas, ofreciendo la ayuda que los afectados merecen, conscientes de que es momento de estar al lado de la gente afectada y lastimada, escucharles y responderles con humildad, para generar junto a ellos un ambiente de esperanza y reciprocidad, por lo que entendemos que es innecesario estimular un debate público que no aporta nada valioso a las comunidades vecinas y busca sembrar discordia entre dos empresas que han arribado a un acuerdo de colaboración y trabajo conjunto.

Reiteramos nuestro agradecimiento al Centro de Operaciones de Emergencias (COE), la Alcaldía del Distrito Nacional, al Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, el Sistema de Emergencias 911, el Sistema Nacional de Salud (SNS), al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Policía Nacional, y a otras instituciones que desde el día del siniestro han colaborado de forma abnegada en este proceso de devolver la tranquilidad y la seguridad al sector de Villas Agrícolas.