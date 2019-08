$!¿Por dónde camina la gente, si la acera está ocupada?

No hay acera por donde caminar en un tramo de la calle C de la zona industrial de Herrera, ni autoridad que haga respetar ese derecho de transeúntes, pero tampoco los lugareños reclaman el derecho a tener por donde caminar.

El espacio construido para que la gente camine con seguridad está lleno de maleza, y por lo que se observa, parece que hace años que no se libera. En el lugar hay un solar baldío que es usado para tirar residuos sólidos y hasta animales muertos. Las aguas sucias corren por el lugar y se combinan con la basura para presentar un panorama desagradable a la vista y al olfato. Las autoridades municipales no se dan por enteradas de esa situación que no solo viola el derecho al tránsito, sino que afecta la salubridad.