$!Precandidato alcalde de Ocoa asegura que son falsas las acusaciones de agresión a una joven

Admitió que ciertamente, el fiscal de San José de Ocoa, le comunicó que había una orden de arresto en su contra, “pero que no se iba a ejecutar, porque en lo inmediato no tenían pruebas que me vincularan en ningún hecho”. Aunque la Fiscalía se comprometió a seguir con las investigaciones.

Sobre la supuesta orden de arresto

De acuerdo con las informaciones que han sido divulgadas, la orden de arresto indica que Pedritín agredió a Marienny Velázquez mientras compartía en un centro de diversión de Sabana Larga la noche del pasado viernes 4 de octubre de 2019, causándole “equimosis en tercio superior del brazo izquierdo”.

El fiscal titular del municipio San José de Ocoa, Francis Valdez, informó a Diario Libre que entregó la orden de arresto contra el político a un coronel, identificado como Tejada, sin embargo, no ha sido ejecutada.

Diario Libre se puso en contacto con el oficial y éste aseguró no tener conocimiento del caso.

“Yo no tengo orden de arresto a mano, o sea, a mí no me han dado orden de arresto con ese nombre (Pedro Antonio Castillo). Ese señor sí estuvo aquí ayer conversando con el fiscal, pero lo pusieron en libertad de una vez. De ahí en adelante no tengo conocimiento si existe una orden de arresto, porque no me la han entregado a mí o no me la han pasado a mis manos”, explicó el coronel al ser cuestionado por un reportero de Diario Libre.

Según los datos obtenidos, el Ministerio Público cuenta con grabaciones, testimonios, textos entre la víctima y una amiga y un CD con imágenes de la víctima.