$!Primera dama Raquel Arbaje acepta que usó mal la palabra “macana”

La primera dama de la República, Raquel Arbaje, aceptó que el término que utilizó no fue el “correcto” en las declaraciones que hizo tras el nombramiento del nuevo director de la Policía Nacional en el marco de la presentación de parte del Gobierno de la reforma de esa institución.

Una de sus palabras, expresadas en un tuit causó gran polémica en la población por la connotación que tiene e implica. El término usado por la esposa del presidente Luis Abinader fue “macana” en referencia a las expectativas que tenía del cambio.

“Espero, como dicen, ley, orden y ‘macana’”, fue la parte del texto más cuestionada por usuarios.

El post completo de la primera dama dice: “Este es el nuevo director de la @PoliciaRD #EduardoAlbertoThen. Hoy se presenta el marco teórico, pero la práctica se verá. Los ciudadanos serán los jueces, yo como dominicana espero como dicen Ley, orden y “macana”.

Con relación a su disculpa por lo publicado ayer domingo, Arbaje además de reconocer que la palabra que utilizó no era adecuada, dijo que ella no era “perfecta” y que le dolían los casos de delincuencia que ocurren en la nación.

También reveló que en el pasado tanto ella como un hermano suyo fueron víctimas de la delincuencia.

“Es cierto el término no era el correcto. Pero no soy perfecta. Y sufro cuando veo casos como el de la arquitecta Rosado, y otros tantos. Yo también he sido asaltada hace 18 años, mi hermano clavado con tijeras en su trabajo hace 25 años y no eran delincuentes comunes en su caso”, expresó en el mensaje que tiene fijado en su cuenta de Twitter @RaquelArbaje.

En su post, la primera dama hizo mención a la Policía Nacional, a @EsperanzaBenRam y a @EuricSanti, quien cuestionó el comentario de la “macana” y ella le pidió no tergiversar y acusó de recibir dinero para criticar. Esto provocó que el cibernauta publicara una carta en la cual pide que se muestre con documentación que él cobra por sus post o una disculpa pública.