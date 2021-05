$!¿Qué le espera a Gaza tras una semana de alto el fuego y de intensa diplomacia?

- ¿Es respetado el alto el fuego? -

“Si el mundo quiere que todo no estalle otra vez, el mundo debe obligar a la ocupación (Israel, NDLR) a respetar las decisiones internacionales” dijo el miércoles el jefe político de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar.

- ¿Y la reconstrucción de Gaza? -

- ¿Qué puede esperarse de la diplomacia? -

Esta semana, Blinken viajó a Jerusalén, Ramala, Amán y El Cairo para intentar consolidar la tregua, obtenida tras mediación egipcia.

Egipto, que mantiene relaciones a la vez con Israel y con Hamás, quiere organizar en El Cairo una inédita reunión con el movimiento islamista, Israel y la Autoridad Palestina, según la prensa israelí.

Contactadas por la AFP, las autoridades egipcias no han confirmado de momento la información.

La visita de Blinken ha supuesto una mejora en las relaciones entre Estados Unidos y los palestinos, que el Secretario de Estado afirma querer “reconstruir”, tras haberse deteriorado mucho durante la administración Trump.

Blinken dice que la solución de los dos Estados, israelí y palestino, sigue siendo la única opción para resolver el conflicto israelo-palestino.

Pero para Ephraim Inbar, director del Jerusalem Institute for Strategy and Security, “Israel no está dispuesto a volver a las fronteras de 1967”, como exigen los palestinos.