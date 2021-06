$!¿Quién es el nuevo primer ministro de Israel?

UN ULTRANACIONALISTA CON UNA COALICIÓN MODERADA

RIVALIDAD CON NETANYAHU

UN CAMBIO GENERACIONAL

Bennett, un ortodoxo moderno, será el primer gobernante israelí en portar una kipá, el gorro ritual que utilizan los judíos practicantes. Vive en Raanana, un lujoso suburbio de Tel Aviv, y no en los asentamientos que promueve.

Bennett creció en Haifá con sus padres nacidos en Estados Unidos, y posteriormente dividió su tiempo junto con su familia entre Norteamérica e Israel, el servicio militar, la escuela de derecho y el sector privado. Eso le ha llevado a proyectar una imagen que es a la vez moderna, religiosa y nacionalista.

Después de servir en el comando Sayeret Matkal, una unidad de élite, Bennett ingresó a la escuela de derecho en la Universidad Hebrea. En 1999 cofundó Cyota, una compañía de software antifraudes la cual fue vendida en 2005 a RSA Security, una empresa estadounidense, por 145 millones de dólares.

Bennett ha dicho que la amarga experiencia de la guerra de Israel contra el grupo extremista libanés Hezbollah en 2006 lo llevó a la política. El conflicto, de un mes de duración, tuvo un final inconcluso, y en su momento el ejército y los líderes políticos de Israel fueron duramente criticados por considerarse que manejaron torpemente la campaña.

Bennett representa a una tercera generación de líderes israelíes, después de los fundadores del Estado y la generación de Netanyahu, que alcanzó la mayoría de edad durante los tensos primeros años del país, los cuales estuvieron marcados por los reiterados conflictos armados con los Estados árabes.

“Es Israel 3.0”, dijo Anshel Pfeffer, un columnista del periódico izquierdista israelí Haaretz.

“Un nacionalista judío, pero en realidad no dogmático. Un tanto religioso, pero ciertamente no piadoso. Un hombre de las fuerzas armadas que prefiere las comodidades de la vida civil urbana, y un emprendedor del sector tecnológico que no pretende ganar más millones. Simpatizante de la Gran Tierra de Israel, pero no un colono. Y muy bien podría no ser un político de toda la vida”.

El primer ministro saliente de Israel, Benjamin Netanyahu, despachó hoy en una reunión de escasos veinticinco minutos a su sucesor en el cargo, el ultranacionalista Naftali Benet, para abordar el traspaso del poder a pesar de que el encuentro estaba programado para una hora de duración.

Así lo confirmó a EFE el portavoz de Benet, quien no quiso revelar más detalles sobre el contenido de la reunión, que se celebró en la Oficina del Primer Ministro, ubicada cerca del Knéset (Parlamento), que ayer dio su confianza con una estrecha mayoría al llamado gobierno del cambio.

El traspaso de poder entre jefes de gobierno generalmente se escenifica en una ceremonia en la residencia oficial del Primer Ministro, en la calle Balfour del barrio jerosolimitano de Rehavia, una opción que fue rechazada por Netanyahu, que hoy pasa a la bancada de la oposición al frente del Likud tras doce años consecutivos en el poder.

Benet procede de las filas de ese partido, donde fue un estrecho colaborador de Netanyahu, con el que ha mantenido una tensa relación desde que el flamante primer ministro de Israel formara su propio partido Yamina, de ideología ultranacionalista y conservadora en lo político y ultraliberal en lo económico, a la derecha del Likud.

Por ello, Netanyahu le ha recriminado su 'traición' a los votantes de derecha al optar por unirse a una amplia coalición de gobierno, junto con partidos de izquierda e incluso el islamista Raam, con el único propósito de expulsarlo del poder.

Con un total de quince años al frente del Gobierno (1996-99 y 2009-2021), Netanyahu, de 71 años, debe abandonar ahora la residencia oficial del primer ministro, aunque la prensa israelí ha adelantado que Benet no tiene previsto instalarse allí con su familia y optaría por quedarse en su domicilio actual en Raanana, una localidad acaudalada cerca de Tel Aviv.

Benet ocupará el cargo de primer ministro los dos primeros años de legislatura, hasta 2023, cuando lo cederá a su socio de gobierno, el centrista laico Yair Lapid, quien será ministro de Asuntos Exteriores hasta esa fecha.

'En los últimos años, Israel ha abandonado su servicio exterior, su presencia en la arena internacional, lo que debilitó nuestro posicionamiento en la comunidad internacional', señaló hoy Lapid al asumir la cartera de Exteriores.

Lapid indicó que anoche ya habló por teléfono con su homólogo estadounidense Antony Blinken, y con el alto representante de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, conversaciones en las que les expresó su voluntad de apuntalar el papel como actor internacional relevante. EFE