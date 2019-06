¿Quiénes y por qué mandaron a matar a David Ortiz?

Han pasado cuatro días desde que el exjugador de Grandes Ligas David Ortiz recibió un tiro que casi le cuesta la vida. Por el hecho hay seis personas apresadas y cinco prófugas y, pese a que las autoridades hablaron sobre el hecho y las pesquisas que realizaron y realizan, persiste la gran interrogante: ¿Quién mandó a matar al jugador y los motivos que lo llevaron a hacerlo?

En una rueda de prensa en conjunto, el director de la Policía, Ney Aldrin Bautista Almonte, y el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, ofrecieron varios detalles del hecho. Dijeron los nombres de los presuntos involucrados, también identificaron a quién alegadamente disparó a el Big Papi y hasta refirieron la cantidad de dinero que supuestamente se pagó para acabar con su vida, pero no precisaron detalles que respondan esas interrogantes.

Jean Alain Rodríguez garantizó que todos los involucrados en la agresión pagarán. “Ninguna persona involucrada en este hecho quedará impune, ya sea autor intelectual o material. Le garantizamos a todos los dominicanos y al mundo que se hará justicia”, dijo.

De su lado, el director de la Policía identificó a Rolfy Ferreyra Cruz, alias Sandy, de 25 años, como la persona que alegadamente disparó contra el exjugador de los Medias Rojas de Boston el domingo en la noche. Ramón Martínez Pérez es el otro nombre que se ofreció sobre la persona que supuestamente tiroteó al astro Ortiz.

“El detenido Rolfy Ferreyra admitió que él fue la persona que disparó contra el ex pelotero David Ortiz”, acotó Bautista Almonte.

Sobre ese planteamiento, son muchas las personas que se cuestionan que, si el imputado admitió que disparó contra David Ortiz, bien pudo también haber dicho las razones que lo llevaron a cometer la acción y/o bajo órdenes de quién o quiénes actuó.

Otro punto que muchos sienten que se pudo decir algo, es que si las autoridades afirmaron que a los imputados les ofrecieron RD$400 mil para ejecutar el asesinato, por qué no se mencionó si hubo un autor intelectual, aunque no se mencionara su nombre. En la rueda de prensa no se mencionó esa posibilidad.

No obstante, los dos funcionarios dijeron que continuarán con las investigaciones.

Los hechos según las autoridades

El director de la Policía, Ney Aldrin Bautista Almonte, y el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, identificaron a los apresados por el hecho como: Rolfy Ferreyra Cruz, alias Sandy, Joel Rodríguez Cruz, alias Calamardo; Porfirio Ayendi Dechamps Vásquez, alias Nene; Eddy Vladimir Feliz García (a) El Nata; Reynaldo Rodríguez Valenzuela y Oliver Mirabal Acosta.

Son buscados por su presunta vinculación: Luis Alfredo Rivas Clase, alias el Cirujano; Porfirio Allende Deschamps Capriel (a) La Paca; La Venezolana y/o Pelirrubia, Marcos Díaz y a un tal Alexander.