$!Reconocen en Londres a jurista dominicano

El prestigioso directorio legal internacional Who’s Who Legal, que identifica y perfila a los principales abogados del mundo, reconoció a Luis Rafael Pellerano, socio fundador de la firma Pellerano Nadal, como el abogado líder en Centroamérica y el Caribe en las áreas de derecho corporativo, de banca y financiamiento de proyectos, de derecho ambiental, de energía y de recursos naturales, según un informe especial publicado recientemente.

En el área corporativa, Luis Rafael Pellerano fue reconocido como el abogado más importante e influyente de toda la región, resaltando su amplia experiencia y su papel como “figura prominente en el mercado corporativo de Centroamérica, donde goza de una gran reputación por su trabajo en transacciones dentro de industrias altamente reguladas”.

Este informe también destaca su activa participación en las áreas de inversión extranjera y financiamiento de proyectos, en las que lo clasifica como uno de los cuatro abogados más sobresalientes, respetados e influyentes en la región.

La publicación agrega además que Luis Rafael Pellerano es un nombre clave del sector minero en la República Dominicana y un abogado que se mantiene constantemente involucrado en la asesoría de operaciones de empresas multinacionales de las industrias minera y energética.

Acerca de Who’s Who Legal

Desde 1996, Who's Who Legal ha identificado a los principales abogados en múltiples áreas del derecho comercial, perfilando a los más importantes profesionales de la práctica legal privada y a expertos consultores en más de 150 jurisdicciones.

Who's Who Legal es una fuente de referencia para las compañías que buscan corroborar la reputación de abogados expertos en todo el mundo, presentando una red de los abogados más capacitados en su área de práctica y con amplia experiencia en transacciones interdisciplinarias e internacionales.

Who's Who Legal también publica una serie de informes especiales acerca de los mercados locales, proporcionando un análisis editorial exhaustivo y un desglose de las firmas líderes en cada área. Who's Who Legal es una publicación de Law Business Research Limited.

Acerca de la firma de abogados Pellerano Nadal Law & Consulting

Pellerano Nadal es una firma de abogados y consultoría fundada por un talentoso y experimentado equipo de profesionales, destacado en la provisión de servicios legales, regulatorios y de consultoría, con los más altos estándares de excelencia.

Los abogados cuentan con décadas de experiencia representando a clientes multinacionales y locales en transacciones internacionales y transfronterizas complejas.

Pellerano Nadal se enfoca en fusiones y adquisiciones, financiamiento corporativo y de proyectos, transacciones de mercados de capitales, reestructuraciones y otros asuntos corporativos complejos para una amplia gama de industrias especializadas que incluyen energía, tecnologías emergentes, turismo, aviación, minería, telecomunicaciones, productos farmacéuticos y servicios financieros.

La firma es reconocida internacionalmente como una de las principales firmas legales del país y su socio fundador ha sido constantemente calificado como uno de los abogados corporativos más destacados de la República Dominicana, por publicaciones de la industria como Chambers and Partners, International Financial Law Review, Legal 500 y Who's Who Legal.