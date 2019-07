Reconocidas figuras compiten por la Defensoría del Pueblo

El cargo de Defensor del Pueblo, criticado por algunos sectores por el poco apoyo y relevancia que se le da para ejercer sus funciones, ha motivado a abogados y figuras públicas que compiten por ser los electos por el Senado.

Entre los aspirantes más reconocidos están el abogado José Leonardo Martínez Hoepelman, el presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, Virgilio Félix Almánzar Estrella, el médico Félix Antonio Cruz Jiminián, y el exsecretario de la Liga Municipal Dominicana Fidias Federico Aristy Payano.

“No propusimos (FINJUS) a nadie, per si vimos la lista y hay gente muy buena; entre ellos un joven de apellido Hoepelman, al cual hemos venido viendo su trayectoria y es un tipo interesante honestamente”, expresó Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).

“Hoy en día recibo requerimientos de ayuda que desde mi actual posición privada no puedo satisfacer, y sé que desde la defensoría del pueblo eso pudiera ser capitalizable para establecer un mejor estado de bienestar social. Y el haber conocido los beneficios de servir desinteresadamente a los demás, ha sido mi mayor motivación”, afirmó Hoepelman al preguntársele sobre el por qué decidió optar por la posición de Defensor del Pueblo.

Con poca fe en el proceso, el doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, que dirige la clínica Cruz Jiminián en Cristo Rey y aspiró ya a esa posición, inscribió su candidatura nuevamente.

“La vez pasada no se respetó la Constitución y las leyes, porque se violaron todas las normas y no se respetaron los procedimientos. Entonces yo pienso que no vale la pena aspirar, porque puede pasar lo mismo que aquella vez”, indicó Cruz Jiminián, al tiempo que aseguró que realizó su inscripción, sin fe en el proceso.

Además aspiran Ramón Bienvenido Martínez Portorreal Enrique Cabral Coronado, Jazhieel Antonio Pimentel Martínez, Ana Josefina Felipe Divanne, Elizabeth del Rosario Rodríguez Díaz de Álvarez, Rosa Rafaela Javier Díaz, María Altagracia Batista Mejía, Cristina Mercedes, Laura Aguiar Quezada y Clara Argentina González Wilems.

También figuran Yidalina Noemi Taten Brache, Ángel José Gómez Peralta, María Aurelia Genao, Juan Manuel Morel Pérez, Altagracia Paulino Ureña, Guadalupe Valdez San Pedro, Juan Bautista de la Rosa Méndez, Jacobo Peña Peña, Fermina Reynoso y Kelbinson Henríquez Cruz.

De acuerdo al artículo 192 de la Constitución dominicana, el Defensor del Pueblo y sus adjuntos serán nombrados por el Senado por un periodo de seis años, de ternas propuestas por la Cámara de Diputados y permanecerán en cargo hasta que sean sustituidos.

La Cámara de Diputados deberá escoger las ternas en la legislatura ordinaria previa al cumplimento del término del mandato de los designados y las someterá ante el Senado con un plazo que no excederá los quince días siguientes a su aprobación.