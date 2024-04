La violencia contra las mujeres sigue agregando muertas a las estadísticas

Dieciséis feminicidios consumados y ocho intentos documentados entre enero y finales de marzo de este año. Un promedio de cinco mujeres muertas cada mes, y dos libradas de la misma suerte por el azar, ante los ojos entornados de una sociedad que, según las encuestas de opinión, sitúan el feminicidio y la violencia de género en uno de los últimos lugares en la lista de problemas nacionales.

Llueve sobre mojado recordar a la sociedad su indolencia y a los medios el tratamiento superfluo de un fenómeno que atañe a la política democrática y al proceso, siempre inacabado, de humanización. Nada parece conmover la conciencia de esta colectividad indiferente a la debilidad manifiesta de su convivencia y ajena al perjuicio que esta provoca a los derechos que la Constitución consagra a hombres y mujeres.

Quince mujeres muertas por sus parejas o exparejas (la decimosexta fue una niña), y ocho salvada por puro milagro en apenas tres meses, no son hechos aislados. Hablan de una ideología que legitima la violencia de los hombres contra las mujeres, de cuyas vidas se sienten propietarios. No actuar para desarraigarla de la cultura social es alimentar el caldo de cultivo en que se reproduce.

La niña víctima tenía apenas dos años. La violó brutalmente la pareja de su madre. Podría interpretarse, de entrada, como violencia vicaria, pero no lo fue. El feminicida-infanticida no confesó el hecho; por el contrario, permaneció en la casa como si nada hubiera pasado y, muy probablemente, para él su crimen quedaría impune. Pero la bebé murió y los médicos constataron la causa. Aunque después lo pretendiera, en un intento de justificarse, su acto no buscó dañar a la madre –aunque lo haría de manera irreparable– sino satisfacer el instinto sexual depredador. El cuerpo femenino, adulto o infantil, como instrumento del poder masculino.

Mientras el Estado no asuma de manera responsable, sin medias tintas y parches coyunturales, enfrentar la desigualdad de género que propicia la violencia contra las mujeres y las niñas, lo que pasa por trabajar por un cambio de cultura social, los feminicidios y la violencia sexual continuarán desmintiendo los discursos.

ENERO https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/02/nolvery-domedy.jpg ELLA SE LLAMABA NOLVERY DOMEDY VANDERHORST DELGADO Tenía 29 años. Era cabo de la Policía Nacional adscrita a la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi). La mató a balazos su pareja, también miembro de la Policía. Tras recibir el primer disparo, ella salió corriendo de la habitación compartida tratando de escapar a la muerte. Fue en vano. El feminicida la persiguió y le disparó repetidas veces. Todas las notas periodísticas afirnan que el feminicidio ocurrió en medio de una "acalorada discusión", pese a que no se citan testigos. Ocurrió el 2 de enero en el sector Los Cayucos, Mao, provincia Valverde.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/02/fatima-dilenia-lopez.jpg ELLA SE LLAMABA FÁTIMA DILENIA LÓPEZ ROSARIO. Tenía 53 años. La estranguló un hombre, deportado de los Estados Unidos, con el que, al parecer, mantenía una relación no formal. El cadáver fue encontrado en la casa del perpetrador. Al ser detenido, el feminicida declaró que cometió el crimen en medio de una pelea. Ocurrió el 2 de enero en el sector Villa Rosa, La Vega.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/02/silueta2.jpg ELLA SE LLAMABA ROSA KARINA ABREU MENA. Tenía 34 años. Murió tres días después de ser baleada por su pareja delante de su hija de doce años la noche del 31 de diciembre, en su casa del sector Los Mina, en Santo Domingo Este. El feminicida tenía una orden de alejamiento. Cuatro hijos, incluyendo la testigo del feminicidio, quedan en la orfandad. Quienes la conocieron resaltan su amabilidad. Miembro de una Iglesia de denominación cristiana, había estado la noche de su muerte participando en un culto religioso. A mediados de enero, el feminicida permenecía prófugo. El deceso ocurrió el 3 de enero en el Hospital Darío Contreras.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/02/arisleidy-pichardo.jpg ELLA SE LLAMABA ARISLEIDY PICHARDO (ARI). Tenía 30 años. Su cuerpo semidesnudo fue encontrado entre unos matorrales al lado de un arroyo. Murió ahorcada. Había salido de su casa la noche anterior al hallazgo de su cadáver a realizar compras en un colmado. Por su muerte fue apresado un hombre cuya relación con ella no mencionan los medios. Ell vocero policial en la Regional Norte informó que, tras depurar al feminicida, se encontró que había sido fichado por la Policía en el 2008 acusado de violencia de género. Ocurrió el 7 de enero en Tamboril, Santiago.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/02/rosemery-martinez.jpg ELLA SE LLAMABA ROSMERY MARTÍNEZ. Tenía 25 años. La mató de dos balazos su expareja, de quien se había separado tres meses antes. Para cometer el crimen, el feminicida penetró a la casa de su víctima rompiendo una puerta. Ella no pudo huír, aunque lo intentó. «Estaban separados y él la fastidiaba. Yo le decía que lo sometiera a la fiscalía", reveló el padre, pero nunca se decidió a hacerlo. El feminicida se suicidó. Ocurrió el 8 de enero en el sector Los Mogotes, Villa Altagracia.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/02/casandra-carmelina.jpg ELLA SE LLAMABA CASANDRA CARMELINA CASTILLO SANTIAGO. Tenía 25 años. Trabajaba en una banca de apuestas y estudiaba. Tenía una niña de seis años. La mató de numerosas estocadas su pareja cuando lo visitaba en la cárcel, donde cumplía una medida de coerción. El feminicida fabricó en la prisión el arma con la que la mató. Tras el feminicidio, grabó un video sugiriendo que, de sucederle algo, las autoridades penitenciarias serían responsables. El video se hizo viral. Familiares y amigas declararon que en varias ocasiones el feminicida la había amenazado de muerte. El 8 de febrero, el feminicida se suicidó en su celda. Ocurrió el 14 de enero en la fortaleza La Concepción, La Vega.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/02/tania-agustina.jpg ELLA SE LLAMABA TANIA AGUSTINA GÓMEZ. Tenía 42 años. La degolló e infirió varias puñaladas su expareja mientras dormía. Según versiones de familiares, el feminicida le exigía a su víctima compartir la casa que construyeron durante sus años de convivencia, de la cual tenía llave, a lo que ella se negaba. Habían procreado dos hijas. El feminicida se suicidó en su lugar de trabajo. Ocurrió el 14 de enero en Los Cerritos de Gurabo, Santiago.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/02/silueta3.jpg ELLA SE LLAMABA LINDA. Ni su apellido ni su edad aparecieron en la nota sobre su muerte. Tenía nacionalidad haitiana. Su pareja le destrozó la cabeza, presumiblemente utilizando un block. Una niña, de la que no se ofreció información, presenció el feminicidio. El feminicida huyó. Ocurrió el 20 de enero en Villa Carolina, Moca.

FEBRERO https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/02/silueta2_1.jpg ELLA SE LLAMA NAZARET CASTILLO GARCÍA. Tenía dos años. La violó por la vulva y el ano la pareja de su madre, a consecuencia de lo cual murió. El feminicida-infanticida aprovechó estar solo con la criatura para cometer el crimen. Al regresar a la casa, la madre se percató de que la niña evacuaba profusamente y languidecía. Atribuyó la condición a que «las brujas se la estaban comiendo». La bebé llegó muerta al hospital. El feminicida «justificó» su crimen acusando a la madre de haberle sido infiel, por lo que decidió vengarse. Ocurrió el 7 de febrero en el sector Baitoíta, en Barahona.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/02/alexandra-trinidad.jpg ELLA SE LLAMABA ALEXANDRA TRINIDAD LIRIANO. Tenía 51 años. La empapó con una sustancia inflamable y la incendió su expareja, contra quien en la mañana del mismo día del feminicidio había había solicitado una orden de alejamiento. De acuerdo con testigos, la víctima fue sorprendida en plena calle. Con el cuerpo en llamas, corrió en busca de auxilio, que le fue prestado por transeúntes que no pudieron evitar que sufriera quemaduras de segundo y tercer grado, a consecuencias de las cuales murió una semana después. Ocurrió el 16 de febrero en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/02/susana-santana.jpg ELLA SE LLAMABA SUSANA SANTANA FABIÁN. Tenía 28 años. Fue rociada con gasolina e incendiada por su pareja en la casa ocupada por ambos. Quedan en la orfandad tres niños, la más pequeña de tres meses de nacida procreada con el feminicida. Víctima de violencia de género, se negaba a denunciar al maltratador. Su madre relató que, estando embarazada, el feminicida le propinó una golpiza y debió ser atendida por amenaza de aborto. Con quemaduras de tercer grado en un 40 % del cuerpo, falleció ocho días despues. Ocurrió el 20 de febrero en el sector Los Mameyes, de Santo Domingo Este.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/02/paula-santana.jpg ELLA SE LLAMABA PAULA SANTANA ESCALANTE. Tenía 23 años. Fue violada y estrangulada por dos hombres compañeros de trabajo en la empresa de zona franca Integer Holdings Corp. Su cuerpo fue lanzado a la alcantarilla de una de las naves del local empresarial. Uno de sus feminicidas la acosaba; lo denunció ante el Departamento de Recursos Humanos sin ser tomada en cuenta. La joven, que aspiraba a ser azafata, no atendió los reclamos de su madre de renunciar al trabajo porque, repetía, necesitaba el dinero para poder pagar los estudios y contribuir con el alquiler de la casa donde vivía junto a su familia. Ocurrió el 20 de febrero en Santo Domingo Este.

MARZO https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/02/vialsy-sentil-ventura.jpg ELLA SE LLAMABA VIALSY SENTIL VENTURA. Tenía 22 años. La mató de varios disparos su pareja en la casa que compartían. El feminicida se suicidó. Casi la totalidad de los titulares destacó la diferencia de edad entre la víctima y su victimario, y la naturaleza extramarital de la relación. Ocurrió el 10 de marzo en el barrio Invi, de Puerto Plata.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/02/rosanna-del-carmen.jpg ELLA SE LLAMABA ROSANNA DEL CARMEN ACOSTA VELOZ. Tenía 24 años. La mató a cuchilladas su pareja, con la que tenía dos años conviviendo. La víctima trató de defenderse corriendo hacia el baño de la vivienda, hasta donde la persiguió el feminicida, quien simuló un intento de suicidio. Pocos días después, los policías a cargo de su custodia lo llevaron al Centro de Rehabilitación Psicosocial Padre Billini, en la provincia Santo Domingo, sin que antes fuera expedida una orden judicial de traslado, lo que fue interpretado como un ardid para hacer creer que padece desequilibrio mental. En la foto más difundida por los medios, ella aparece junto a su feminicida con birrete y un diploma en la mano. Ocurrrió el 22 de marzo en el sector Venecia, en Jarabacoa, La Vega.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/02/yissely-sanchez.jpg ELLA SE LLAMABA YISSELY SÁNCHEZ PÉREZ. Tenía 38 años. La mató a puñaladas su pareja, quien también golpeó en la cabeza a una hija común de dos años. Al oir los gritos de la víctima, algunos vecinos trataron de intervenir para salvarla, pero el feminicida los atacó con el cuchillo, que también puso en el cuello de otro menor, amenazando con dañarlo si intentaban auxiliar a la madre. El feminicida resultó herido de bala en un brazo cuando cuando miembros de la policía se personaron en el lugar para apresarlo. Ocurrió el 28 de marzo en el barrio Pueblo Nuevo, Villa Duarte, Santo Domingo Este.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/02/yudelka-payano.jpg ELLA SE LLAMABA YUDELKA PAYANO BURGOS. Tenía 32 años. La estranguló mientras dormía y luego la acuchilló su expareja. Tres hijos quedan en la orfandad, uno de los cuales, de 13 años, intentó sucidarse cuando se enteró de que su madre había sido asesinada. Hacía dos meses que la víctima había dado por terminada la relación, pese a lo cual el feminicida continuaba viviendo en la misma casa. Ocurrió el 29 de marzo en Sánchez, Samaná.

Intentos de feminicidio María Nelis González fue herida en la cabeza y Leidi María Lora, expareja del feminicida frustrado, varios machetazos en diversas partes del cuerpo. En reiteradas ocasiones, él había amenazado con matarla. Ocurrió el 3 de enero en Sabana del Río, en la provincia Sánchez Ramírez.

Rofelia Cabrera Felix, quien trabaja como conserje en una escuela primaria, recibió heridas de machete que le infirió su expareja, quien entró a su lugar de trabajo con la intención de matarla. Ella lo había abandonado meses antes al enterarse que tiene una amante. Ocurrió el 15 de enero en San Cristóbal.

Elaine Cordero, de 31 años, fue golpeada con un palo y acuchillada varias veces por su pareja, quedando en estado delicado. Según el diagnóstico, la víctima resultó con los dos brazos rotos, una pierna fracturada, heridas en la frente, moretones en el cuello y golpes por todo el cuerpo. Ocurrió el 18 de enero en el sector Las Colina, Santiago.

Altagracia Laffle, de 39 años, fue atacada con un cuchillo por su pareja. En el 2008, el hombre mató a martillazos a su entonces esposa, feminicidio por el que fue condenado a 20 años. Cumplida la mitad de la condena, fue puesto en libertad. Tras intentar matar a Laffle se dio a la fuga, pero constantemnete la llama por teléfono para amanazarla. Ocurrió el 26 de enero en la comunidad de Vista Verde, Puerto Plata.

Wendy Hidalgo, de 29 años, fue herida de un disparo por su expareja. El hombre, que se suicidó, mató a un joven que la acompañaba. Ocurrió el 13 de febrero en el sector Los Garajes.

Cindy Hilario, de 24 años, recibió un disparo en el rostro que le hizo su expareja, cuando ella llegaba a su local de trabajo, una empresa aseguradora. Ocurrió el 4 de marzo en Santiago.

Anny Gabriela Rosario Beltré, de 28 años, fue herida de varias puñaladas por su expareja, quien ingresó al recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) donde ella estudia. Estuvieron casados durante once años y al momento del intento de feminicidio llevaban tres meses separados. Ocurrió el 8 de marzo en Barahona.

Miguelina Muñoz, de 29 años, fue herida de bala por su expareja, con quien procreó tres hijos. La bala le afecto uno de los pulmones. Ocurrió el 25 de marzo en la comunidad La Capitalista, en el municipio de Castañuela, Monte Cristi.