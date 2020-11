República Dominicana, el país de las niñas esposas

Natalia (nombre ficticio) se fugó de su casa en el interior de la República Dominicana en la víspera de su boda, a los 16 años, tratando de huir de un matrimonio con un hombre al que no amaba y que le llevaba diez años. Pero su madre le dio caza, la llevó a la iglesia y, mientras le colocaba la tiara, la amenazó: "si cuando te pregunten que si tú aceptas casarte con él, tú dices que no, yo te mato y me mato yo".