$!Riccardo Ehrman: “Corrí y dicté solo una frase: 'ha caído el Muro de Berlín'”

Riccardo Ehrman, periodista italiano afincado en España desde 1992, recuerda cómo se fue descomponiendo el régimen de Alemania Oriental, cómo se convocó una rueda de prensa de la que en principio no se esperaba nada y como Schabowski se 'olvidó' de calibrar -insiste una y otra vez que no fue un error- la importancia de lo que estaba anunciando.

'Durante años, a mí, a un periodista italiano, me han dado una etiqueta muy divertida, la de ser el hombre que hizo caer el Muro de Berlín. Nada de eso: el muro cayó porque, imagino, lo decidió Mijail Gorbachov y figuras mucho más altas que yo'.

'¿Crees que puede ser verdad?, le pregunté. Y me respondió: sin duda. El llamó al canciller alemán, Helmuth Kohl, que en ese momento se encontraba en Varsovia. Kohl interrumpió la visita y volvió con su avión a Bonn, donde entonces estaba la capital. Yo llamé a Roma y dicté: 'Ha caído el muro de Berlín'. Luego mas tarde expliqué que el portavoz del Politburó, Gunter Schabowski, había hecho un anuncio que equivalía a la caída del Muro de Berlín'.

'Es increíble que los compañeros no se lo quisieran creer y que solo dos personas fuésemos corriendo a telefonear. Llamé a Roma y dicté la frase: 'Ha caído el muro de Berlín''. En una entrevista con Efe, el periodista italiano Riccardo Ehrman, que trabajaba para la agencia Ansa, cuenta como se produjo la noticia que cambió la historia de Alemania, de Europa y de todo el mundo.

Ehrman recuerda que llegó tarde a la rueda de prensa y que 'no tenía ni idea de lo que iba a pasar. No había sido advertido de nada, no había pactado ninguna pregunta ni nada. Hice la pregunta porque lo de los viajes era una situación importante en ese momento'.