$!10 rutinas para cuidar tu salud mental durante la cuarentena

La pandemia del coronavirus atacó al mundo de forma inesperada y agresiva. Ver cómo cada día más personas mueren, y lo fácil que podemos contagiarnos del virus, ha provocado que la gente esté sumida en un estado de ansiedad y angustia, que puede degenerar en una depresión, por lo que es importante cuidar nuestra salud mental al igual que nuestra salud física durante este proceso.

Muchas personas están enfocadas en el caos, se han dejado contagiar de la negatividad que proyecta el estado de emergencia provocado por el coronavirus y han desistido de soñar y reinventarse, en un mundo que cambió, pero que no ha parado.

Durante el confinamiento obligado para evitar la propagación del virus, la lucha más grande que estamos llevando dentro de nuestros hogares es con nuestras mentes, según el psicólogo dominicano Robert Sasuke, experto en desarrollo humano y emprendimiento.

“Hay personas que dicen: no tengo nada qué hacer, me siento estancado, me siento frustrado, y están creando un ciclo de pensamientos negativos y de sentimientos que no le permiten avanzar, aun estando dentro de sus casas”, asegura el experto, quien ha creado una guía para que cuidar la salud mental y que te mantengas en pie durante esta crisis.

Sasuke recomienda hacer de las rutinas que te mostramos a continuación un hábito de vida, e incorporarlas a los compromisos diarios en el momento del día que elijas, sin la necesidad de desarrollarlas en orden ni una detrás de la otra.