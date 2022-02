Colegio Médico afirma no pagará impuestos contenidos en Norma 04-2022

En un encuentro con representantes de las 56 asociaciones médicas, el Colegio Médico Dominicano (CMD) llamó a todos los galenos a abstenerse de pagar sus impuestos hasta que los directivos gremiales se reúnan nuevamente con la Dirección de Impuestos Internos (DGII) este próximo lunes 14 de febrero.

Al cántico de la consigna “¡A la calle, a la calle, esto no lo aguanta nadie! ¡Ese impuesto criminal no lo vamos a pagar!”, los médicos, presididos por el doctor Senén Caba, hicieron su entrada al salón de reuniones del CMD.

Caba tomó la palabra y en su discurso afirmó lo siguiente:

“Los señores de la DGII en los días finales de enero dieron a conocer una norma nefasta, la llamada norma 04-2022 y mediante esa norma se quiere desconocer la Ley 11-92 o Código Tributario, pero también se quiere desconocer el decreto 265-19, mediante el cual al sector Salud, en sentido general, y a una buena parte de los contribuyentes se les quiere desconocer y poner a pagar esta crisis, no solamente poniéndoles a contribuir de su bolsillo ya golpeado por una inflación galopante que alcanza más de dos cifras, sino que quieren poner a pagar con deudas retroactivas de lo que se dejó de pagar en el año 2019”.

“Son unos impuestos a todas luces abusivos, que sencillamente no vamos a pagar. ¡Que lo sepan ya!, exclamó Caba ante el aplauso de los presentes.

Según narró el médico, durante la reunión que el pasado martes sostuvo el CMD junto directivos de la DGII, de parte del organismo estatal “se empeñaron en hacernos entender que ellos estaban en lo correcto”.

“Si no hay acuerdo el lunes, y en ese acuerdo no hay otra salida que no sea desmontar el dispositivo 04-2022, pedimos que el 28 absolutamente ningún médico pague los impuestos a los cuales se les están conminando”, agregó.

También cuestionó que no se sancionen con impuestos al sector turismo o las exportaciones.

La otra propuesta es entrar en negociaciones con otros gremios para que juntos encabezar la lucha a partir del lunes. También propusieron hacer vigilias y marchas y llevar esa lucha al Congreso Nacional, en caso de ser necesario.

Desmienten comunicado DGII

El doctor Caba desmintió el comunicado emitido en la tarde del miércoles por parte de la DGII donde decía que solo los médicos con salarios anuales por encima de RD$3.3 millones estaban llamados a reportar esos impuestos.

De acuerdo a la explicación del dirigente gremial, la norma va dirigida “a todo el mundo”.

“Claro que se va a aplicar, estas personas están violando la ley. Yo no soy abogado, pero eso que están haciendo es un invento, que no procede en medio de unas circunstancias tan difíciles para la clase media, que es la que compra gasolina, que es la que va a los supermercados, que es la que gasta y paga impuestos”, afirmó Senén, invitando a buscar en el diccionario lo que significa un “adefesio antijurídico”, tal como han calificado a la norma 04-2022.

El presidente del Colegio Dominicano de Abogados, Miguel Surún Hernández, secundó las palabras de Caba y declaró que “entendemos como falsas, de toda falsedad, las afirmaciones de la Dirección General de Impuestos Internos”.

Según comentó Surún, “el Colegio de Abogados de la República Dominicana luchará en todos los escenarios sociales, legales, conjuntamente con el Colegio Médico, con todos los colegios, las acciones tendentes a cargar con más impuestos a la clase profesional y rechazamos de manera contundente, como institución, las afirmaciones del director general de Impuestos Internos”.

“Advertimos que, como clase, estamos prestos a ir a la calle a protestar contra más impuestos y contra la resistencia del Gobierno de indexar el monto exento del pago de impuestos. ¡Que paguen impuestos los ricos!”, concluyó.