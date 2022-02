Experto asegura más del 95 % de los pacientes con hepatitis C se curan si reciben tratamiento

Según la OMS se estima que alrededor de 100 mil dominicanos padecen de hepatitis C . ( FUENTE EXTERNA )

Más del 95 % de los pacientes con hepatitis C se curan con 12 semanas de tratamiento y no necesitan seguir siendo tratados posteriormente, afirmó el director de Salud Pública y Asuntos Médicos de Gilead Sciences para Centroamérica y el Caribe, Carlos Falistocco.

El infectólogo y especialista en Salud Pública explicó a Diario Libre, que la hepatitis C es una infección que se transmite por sangre a través de transfusiones, y por falta de esterilización de los elementos utilizados para realizar tatuajes o piercing.

“En nuestro país la mayoría de los casos se han dado en personas adictas o por transfusiones que no fueron controladas, en muy pequeños casos se puede dar por transmisión sexual”, señaló.

Falistocco explicó que normalmente las personas que se han infectado con hepatitis C desconocen que padecen la enfermedad porque no tienen síntomas, sobre todo en los primeros años.

“La infección produce una alteración en el hígado provocada por la falta de tratamiento al ser una enfermedad asintomática”, indicó.

Dijo que esta alteración del hígado a lo largo de muchos años puedes llegar a producir cirrosis o cáncer en el órgano.

En ese sentido, señaló que el principal foco de todas las campañas es el diagnóstico, para poder empezar a decidir si se puede tratar o no.

“Al no tener síntomas la población no se hace análisis y desconoce si está infectada o no… La mayoría de los pacientes infectados en nuestros países, menos del 10% están diagnosticados y esto hace que el acceso a los tratamientos sea menor”, dijo.

Letalidad y tratamiento

Falistocco explicó que la tasa de letalidad de los pacientes con hepatitis C es muy alta si no se tiene un diagnóstico a tiempo.

Pero esa situación puede cambiar en función de tener un diagnóstico más temprano como lo está haciendo España.

Dijo que, cerca del 70 % de los pacientes que se infectan con hepatitis C van a la cronicidad y que solo un 30 % se resuelve solo.

“Esta es una enfermedad que durante muchos años se intentó buscar un tratamiento, los cuales resultaron muy agresivos y con muy bajo nivel de curación, entonces los pacientes lo abandonaban y los que lo seguían la mayoría no se curaba”, dijo.

Sin embargo, destacó que hace algunos años empezaron a surgir nuevos tratamientos más efectivos que logran una curación de la hepatitis C, la única que se cura.

La recomendación de la Sociedad de Hematología es que toda persona alguna vez en la vida debería hacer una prueba de hepatitis C.

El doctor destacó la labor que se realiza en República Dominicana, ya que a diferencia de otros países existe la posibilidad de que las personas pueden acudir a los laboratorios clínicos a realizarse un análisis de hepatitis sin la necesidad de una indicación médica, lo que ayuda en el proceso de la identificación temprana.

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se producen unas 67,000 nuevas infecciones y 84,000 muertes provocadas por el virus de la hepatitis C en la región de las Américas.

Solo el 22% de las personas que han alcanzado una situación crónica de la infección llega a diagnosticarse. De ellas, únicamente el 18 % recibe tratamiento.

Se estima que alrededor de 100 mil dominicanos padecen de hepatitis C y la mayoría de quienes están infectados desconocen su condición de enfermos de un mal que el país se ha comprometido a erradicar para 2030.

Diferencias entre las hepatitis

El especialista explicó que la principal diferencia entre las hepatitis B y C, es la forma en que se transmite, debido a que la principal fuente de transmisión de la B son las relaciones sexuales y además esa no tiene cura.

“Lo más importante es que para la hepatitis B tenemos vacunas, todos los países tienen planes de vacunación que obligan a todos los recién nacido a vacunarse y en mucho de los países esta indicara para el resto de la población, no solo para los más vulnerables”, dijo.

Sin embargo, señaló que para la hepatitis C no hay vacuna, aunque si hay tratamiento que la cura, lo que no pasa con la B.