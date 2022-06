Pacientes se quejan por retrasos en medicamentos de alto costo; la entidad afirma estar en proceso de compras

Pacientes se trasladan de lejanas provincias y no logran obtener sus medicamentos de alto costo. ( FUENTE EXTERNA )

Varios pacientes aquejados de diferentes enfermedades que requieren medicamentos sumamente caros se quejan del desabastecimiento en el Programa de Ayudas Médicas y Alto Costo del Ministerio de Salud Pública.

Tal es el caso de María, cuya hija padece desde hace diez años una rara enfermedad llamada Síndrome de Behcet y desde hace casi dos meses no ha podido recibir su dosis correspondiente de Humira 40 mg porque esta dependencia de Salud Pública no lo tiene en existencia.

Con lágrimas en los ojos, María dijo sentirse mal, no solo porque su hija no está recibiendo su tratamiento de forma adecuada, sino por la gran cantidad de personas que ha visto que vienen de provincias lejanas a buscar un medicamento que no está en almacén.

De acuerdo a la web oficial, cada caja de Humira tiene un costo de 6,409.83 dólares.

Andrés de los Santos, quien debe consumir Xtandi 40 mg para tratar el cáncer de próstata que padece, se quejó de los trámites burocráticos a los que son sometidos los pacientes de Alto Costo y reconoció que en ocasiones ha ido a buscar su medicamento en la dependencia del hospital Padre Billini que opera en el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (Incart) y la respuesta que recibe es “no hay”.

Por temor a represalias, un paciente que en 2013 recibió un trasplante de riñón no quiso revelar su nombre pero le contó a Diario Libre “la lucha que ha pasado” para conseguir el medicamento Prograf. Dice que cada caja cuesta 13 mil pesos y se toma dos pastillas al día. En ocasiones ha tenido que comprarla por su cuenta a pesar de tener seguro o apoyarse de otro compañero trasplantado que pueda compartirle el producto mientras llega.

Respuesta de Alto Costo

Ante el cuestionamiento de qué está pasando con los medicamentos, el departamento de Comunicaciones de Alto Costo respondió que esta dirección está en proceso de renovación interna y que los productos faltantes están en proceso de compra.

“El concepto de aquí cambió, ahora tenemos un comité”, dijeron refiriéndose a la creación mediante el decreto 0021-2022 del Comité Administrador de la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo (DAMAC), anunciado el pasado miércoles 1 de junio como la instancia colegiada y de carácter estratégico, responsable de coordinar y conducir la gestión de medicamentos de esa dirección, en consonancia con las disposiciones establecidas en las legislaciones aplicadas a la materia.

Dentro de las funciones del Comité Administrador están: supervisar y dar seguimiento a las políticas, estrategias y directrices generales de operación y gestión de la DAMAC, igual que apoyar, ejecutar y evaluar los proyectos de desarrollo y fortalecimiento de la Dirección de Alto Costo.

El presidente de este comité es el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez.

El pasado 23 de mayo, mediante un comunicado, el Gobierno dio a conocer que dispuso, a través del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL), de 3,438 millones de pesos para la compra de medicamentos de Alto Costo.

Con esos recursos, serían adquiridos unos 103 fármacos que suplirían las necesidades de abastecimiento de pacientes con enfermedades complejas, durante el periodo julio a diciembre de este año. Con carácter de urgencia, se mandó a adelantar el pedido de 31 de estos fármacos.