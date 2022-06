Entregan equipos valorados en 14 millones de pesos al Hospital Gautier

A una semana de la reunión conjunta entre los directivos del Hospital Salvador B. Gautier, el Servicio Nacional de Salud (SNS) y representantes del Colegio Médico Dominicano (CMD), han comenzado a llegar al hospital insumos valorados en más de 14 millones de pesos.

En la mañana de este lunes, el área de recepción estaba atiborrada por las 42 nuevas camas, un digitalizador de imágenes, dos electrocardiógrafos, monitores, ventiladores, bandejas para cirugía, sillas de rueda, entre otras herramientas que el centro de salud necesitaba a un costo de 14,063,697.71 pesos, de acuerdo a los documentos a los que Diario Libre tuvo acceso.

Los otros artículos pendientes de entrega, pasarán por el proceso de licitación.

“Los acuerdos se están cumpliendo al pie de la letra y más de lo que se prometió que iba a llegar en los primeros 15 días”, afirmó el doctor Miguel Ángel Geraldino, director del hospital.

El galeno se mostró satisfecho por el avance y cumplimiento del parte del SNS luego del paro realizado y reposición en funciones tanto de Geraldino, como del subdirector, Luis Ramírez, quienes habían dimitido por las precarias condiciones con las que el centro sanitario estaba operando.

Además de los equipos, el anestesiólogo elogió la incorporación inmediata de 30 enfermeras y cinco emergenciólogos, así como dos cardiólogos intensivistas y 20 personas para consejería y seguridad en los próximos días.

El director reconoce que ahora el personal necesita someterse a una capacitación para el manejo correcto de los equipos recibidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/14/un-par-de-personas-sentadas-en-una-mesa-cb673c78.jpg Los doctores Luis Ramírez y Miguel Geraldino. (NEAL CRUZ)

Por su parte, el titular del SNS, Mario Lama, anunció un incremento del subsidio al hospital, que será llevado de 3.5 millones de pesos a 6 millones al mes durante lo que resta del año.

El SNS se encargará de corregir algunas filtraciones y aportará la pintura para la fachada exterior.

De agosto de 2020 a la fecha, el SNS ha entregado RD$51,421,891.76 en equipos al referido hospital.

¿Mueren 15 pacientes diarios?

Sobre la declaración en la asamblea de la jefa del Área de Emergencia, Yicenia Brito, cuando dijo que diariamente morían de 10 a 15 personas en el hospital, Geraldino lo calificó como “un desliz de parte de ella” y que “así ella lo ha reconocido”.

“La morgue tiene cuatro camillas. Donde se mueren quince, no caben. Esos son los internamientos de un día”, argumentó el director.

Por su parte, el subdirector Ramírez precisó que la tasa de mortalidad del hospital es de 2.8 %.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/14/imagen-de-la-pantalla-de-un-video-juego-de-un-carro-9e0f2b07.jpg Parte de las camas recibidas este lunes. (NEAL CRUZ)

“Donde mueren de 10 a 15 personas diarias nadie va. Ni cuando el Covid, que teníamos (centro Covid) aquí morían cinco personas diarias. Tres fue el máximo”, apuntó el subdirector.

Ambos especialistas insisten en que el Gautier es un hospital de referencia nacional, donde se ofrecen 26 especialidades a los pacientes.

El doctor Ramírez entiende que el problema no es de estructura, aunque “hay que ir pensando en construir un hospital más grande”, por lo que propone la construcción de una torre contigua.

Medicamentos

Con relación al abastecimiento de medicamentos, los doctores piden diferenciar los productos que son para emergencias.

La petición de los galenos a las autoridades es que busquen otra vía para abastecer la emergencia y el laboratorio que no sea a través de licitaciones por el portal de Compras y Contrataciones, ya que el proceso ralentiza las entregas y “las emergencias no esperan”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/14/un-mostrador-de-una-tienda-78998859.jpg Así luce actualmente el almacén de cirugía del Gautier. (NEAL CRUZ)

“Los insumos de emergencia y gastos diarios no pueden subir por ahí (por el portal de Compras y Contrataciones) porque no hay hospital que aguante eso. Aquí tenemos dinero ahora mismo para comprar todo, pero qué pasa, nosotros licitamos en febrero, subimos al portal y esta es la hora que el portal no ha despachado nada”, comentó Ramírez.

El doctor expresó que lo mínimo que debe tener siempre el hospital es medicamentos de emergercia y un laboratorio funcional.