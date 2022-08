Protesta | Enfermeras del Moscoso Puello reclaman mejores condiciones laborales

Cerca de una docena de enfermeras del Hospital Francisco Moscoso Puello realizaron un piquete en la mañana de este lunes reclamando mejores condiciones laborales.

En el acto, que recibió el apoyo de la Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen), las enfermeras dijeron no disponer de insumos básicos para sus labores diarias y denunciaron que la alimentación, tanto de ellas como la que les están ofreciendo a los pacientes, se limita a arroz con zanahoria y remolacha o plátanos con un simple trozo de salami.

“La protesta de hoy es por la problemática que tenemos aquí en el hospital, no tenemos insumos, papel de camilla, no tenemos envoltura para las gasas ni materiales de quirófano, no tenemos bajantes, jeringuillas, insulina ni otras cosas más”, detalló Miriam Feliz, vicepresidenta de Asonaen.

Otro reclamo que hacen las enfermeras es por un incentivo del Servicio Nacional de Salud (Senasa) que se les había prometido para el mes de junio. “Vamos ya en agosto y ellos no dicen nada”, dijo.

La gremialista reconoció que el director del hospital tiene poco tiempo en el cargo y que sostuvieron una reunión donde él les pidió tres semanas para ir mejorando la situación.

“Estamos calentando el brazo, hoy hicimos esta pequeña demostración para decirle el director que estamos poniéndonos en esto y si él no responde al llamado de nosotros, en los próximos días seguiremos con esta lucha. Estamos calentando el brazo”, advirtió Feliz.

Por su lado, la doctora Argentina Germán, subdirectora del hospital, reconoció que el centro está en fase de ajuste.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/09/hombre-sentado-en-un-escritorio-0d2f6b3e.jpeg La doctora Argentina Germán. (DIARIO LIBRE)

“El hospital tiene un nuevo director hace alrededor de un mes. A su llegada se han establecido nuevos procedimientos administrativos en cuanto a compras y contrataciones y todo lo concerniente a lograr los insumos que necesita el hospital, así como los alimentos. En lo que se producen los controles, de momento, ha habido algunos retrasos para la llegada de insumos”, afirmó.

Afuera, en la Farmacia del Pueblo, una joven se quejaba porque estaba haciendo fila solo para comprar una jeringa para inyectar a su padre, afectado de neumonía, porque el hospital no tenía disponibilidad.