Enfermeras exigen funcionamiento de área UCI del Hospital Jaime Mota

La Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen) hizo un llamado a las autoridades del Servicio Nacional de Salud (SNS) para que pongan a funcionar la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional Jaime Mota, en Barahona.

De acuerdo al presidente de Asonaen, Mariano Suazo, esta unidad está cerrada por falta de aire acondicionado y del correcto funcionamiento de los equipos médicos. También se suman las filtraciones, "que cuando llueve, cae más agua adentro que afuera".

“El hospital Jaime Mota es un hospital recién remodelado, no tiene yo creo ni siquiera dos años que lo remodelaron, que lo entregaron, un hospital nuevecito, bien equipado, pero los monitores no se usan porque no tienen circuitos”, afirmó durante una rueda de prensa desde la sede del gremio.

Criticó que ese hospital “no tenga dolientes” y que presente “vicios de construcción”.

“Si ustedes van a ese hospital se sorprenden”, dijo Suazo al elogiar la UCI, catalogándola como la más grande a nivel público, con 12 cubículos.

Aclaró caso Moscoso

Por otro lado, Suazo se refirió a la destitución del director del Hospital Francisco Moscoso Puello, Rafael Camilo García Santos, luego de que enfermeras del centro sanitario denunciaran maltratos y la falta de insumos para atender debidamente a los pacientes y que otros empleados lo acusaran de realizar cancelaciones maivas al interior del hospital.

Entiende que se trató de un “show político”, pero sostuvo que, en el Moscoso, “no se está haciendo buen gestión”. A su juicio, lo correcto era hacer cambios en la administración del centro, no en la dirección médica.

“Sale más barato quitar al director y echarle la cuaba, que resolver el problema desde la raíz”, argumentó.

“No hay sueros, no hay solución, no hay insumos y no se le está dando una buna alimentación a los pacientes ni al personal. Nosotros hemos visto la despensa vacía porque no hay de nada”, agregó.

Igualmente, denunció malos tratos hacia miembros del gremio en la Ciudad Sanitaria Luis E. Aybar (antiguo Morgan), donde “pretenden sustituir a todas las enfermeras de las consultas por secretarias”, personal que tiene entre 20 y 30 años laborando allá.