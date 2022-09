Pacientes del Moscoso Puello se manifiestan frente a la oficina de Alto Costo

Más de una veintena de pacientes que reciben atenciones en el Hospital Francisco Moscoso Puello protestaron en la mañana de este viernes frente a la oficina del Programa de Medicamentos de Alto Costo, en reclamo de la entrega de los productos recetados a tiempo y negándose a ser atendidos en otro hospital que no sea donde ya conocen su récord médico.

De acuerdo con los pacientes consultados por Diario Libre, desde la oficina de Alto Costo les están refiriendo al Hospital Padre Billini y estos se rehúsan a ser atendidos por otros médicos que no sean los que conocen su historial clínico.

Kelvin Rodríguez, quien encabezó la delegación, demandó a la directora de Alto Costo, Karen Cepeda, “que nos explique por qué razón nos está mandando a evaluar al Padre Billini cuando nosotros no somos pacientes del Padre Billini. Nosotros somos pacientes del Moscoso Puello desde hace muchos años, evaluados por los médicos capacitados y especializados en nuestra área”.

“Nuestra salud está empeorando y si nos mandan al Padre Billini nos vamos a morir, porque los médicos del Padre Billini no nos conocen”, argumentó.

Pacientes con artritis

Jenny Quezada, Cristina Duvergé y Santa de la Cruz son tres pacientes diagnosticadas con espondilitis aguda, una enfermedad reumatoide que causa dolor extremo y con el tiempo, puede llevar al paciente a la discapacidad. Las tres formaban parte del grupo de manifestantes.

Quezada explicó que ya tiene 15 años tratándose con su reumatóloga en el Moscoso Puello.

“¿Cómo me van a cambiar ahora para un doctor que no conozco?”, se preguntó. Además, dice que las citas en el Padre Billini las están poniendo para dentro de tres o cuatro meses. “Todo ese tiempo sin recibir medicinas, sin tu doctor”.

Quezada dice que tiene cinco meses con la carta aprobada para recibir el medicamento de alto costo Humira, el tratamiento biológico recetado para soportar los dolores de su padecimiento.

“El medicamento llegó la otra semana y solamente de miércoles a viernes la recibió un grupito y ya el lunes no había”, afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/16/un-par-de-personas-de-pie-en-la-calle-2ed9e0e4.jpeg Pacientes exigen continuar su tratamiento en el Moscoso Puello. (DIARIO LIBRE)

Santa de la Cruz, residente en Los Casabes, Santo Domingo Norte, comentó que sufrió mucho al estar ocho meses sin Humira. “Me pasé esos meses bajo calmantes, buscando sustitutos”, señaló.

Además de este medicamento de alto costo, las tres pacientes coincidieron en la toma de ácido fólico y metrotexato, medicinas que tienen que costear por cuenta propia.

Las pacientes se enteran de la llegada de las moléculas a través de un grupo de WhatsApp.

“Lo dijeron en la tarde que ya había y vinieron grupos del interior”, señaló Santa como una de las posibles causas del rápido agotamiento del Humira.

Primitiva Rosendo, paciente con artritis reumatoide desde hace 10 años, sufre además de diabetes, hipertensión y problemas en la tiroides, admitiendo que su gasto médico mensual asciende a nueve mil pesos, fuera del Humira que es de alto costo y que duró cuatro meses sin recibir.

“Trabajo para mis medicamentos. Ya no hay medicinas de 100 pesos. Todos cuestan mil y dos mil pesos”, declaró Rosendo.

“Llegaron 40 unidades de adalimumab (Humira) y ya se agotaron. No hay medicamentos y ellos dicen que sí, que hay medicamentos y los pacientes no se están medicando y cada día están en condiciones peores”, dijo Berionix Lebrón, paciente con artritis diagnosticada cuando tenía 12 años.

Alto Costo recibió comisión

Por espacio de dos horas, una comisión de cinco pacientes, encabezada por Rodríguez y Lebrón, fue recibida al interior de la oficina de Alto Costo, donde además de conversar con la directora Cepeda, estuvieron externándole sus inquietudes al viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez.

Al finalizar el encuentro, Rodríguez anunció al resto de pacientes que aunque les manden a hacer las evaluaciones al Padre Billini seguirían el tratamiento en el Moscoso Puello, situación que puso en tela de juicio.

“No hay decisión, no quedamos en nada porque van a seguir igual. Nos van a mandar a evaluar al Padre Billini, supuestamente, después que nos validen vamos a volver al Moscoso Puello, pero no es así, porque ellos no pueden darnos medicamentos. Los médicos del Moscoso Puello no van a tener calidad para medicarnos a nosotros”.

Salud Pública responde

Tras la reunión, el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, aseguró que los pacientes no serán trasladados a otro hospital a continuar sus tratamientos.

“Los pacientes no van a dejar de estar en su hospital. Si un paciente es del Moscoso Puello, se queda en el Mosco Puello. Los medicamentos se entregarán en su centro. Si son del Moscoso Puello, será en el Moscoso Puello. Los pacientes pertenecen al Moscoso Puello, se quedan en el Moscoso Puello y los medicamentos no serán entregados a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), todo eso fue sacado de contexto”, indicó el galeno.

Con relación a la escasez de Humira, el viceministro dijo que “ese medicamento está siendo entregado, incluso le dimos la evidencia y ellos se fueron tranquilos de que su medicamento se les va a entregar”.