Realizarán investigación para disminuir demencia y Alzheimer

El Banco BHD y la Universidad Pedro Henríquez Ureña (Unphu) firmaron un acuerdo de colaboración para la realización de la investigación científica “LatAm Finger”, para la disminución de la prevalencia de la demencia en República Dominicana.

Según informó la entidad bancaria en una nota de prensa, el estudio realizado por el Banco Nacional de Cerebros Unphu es impulsado por la Asociación de Alzheimer de los Estados Unidos en catorce países de Latinoamérica y se realiza con el propósito de prevenir el deterioro cognitivo mediante el desarrollo de un protocolo de intervención para reducir la posibilidad de pérdida de memoria y demencia en la población adulta mayor.

El acuerdo fue firmado por el ingeniero Luis Molina Achécar, presidente del Banco BHD y el señor Miguel Fiallo Calderón, rector de la universidad, a propósito de la conmemoración del Día Mundial del Alzheimer.

“Impulsar el progreso humano es procurar la calidad de vida para las personas, en este caso de los envejecientes. Nos honra apoyar este programa a través del acuerdo de colaboración que firmamos con la Universidad Pedro Henríquez Ureña y con la unidad de investigación del Banco de Cerebros, desarrollado para la prevención de la demencia y el Alzheimer en nuestro país”, expresó Molina Achécar.

Fiallo Calderón dijo que “valoramos y agradecemos el apoyo del Banco BHD a esta investigación científica de la que tenemos el privilegio de participar como país. Este aporte no es solo para los participantes de este estudio, sino también para aquellas personas que se beneficiarán a futuro de los protocolos que se puedan derivar de los resultados de esta investigación”.

Este estudio está a cargo de la doctora Daisy Acosta, investigadora científica, médico psiquiatra y geriatra, expresidenta de la Asociación Mundial del Alhzeimer, quien también es ganadora del primer lugar de la sexta edición del Premio Mujeres que Cambian el Mundo.

Sobre el estudio

LatAm Finger es una iniciativa latinoamericana impulsada por la Asociación de Alzheimer de los Estados Unidos para desarrollar un protocolo de intervención para la prevención de la pérdida de memoria y demencia. Está integrado por 14 países de Latino América: Argentina (país líder), Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

Finger es la sigla de: The Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability (El estudio finlandés de intervención geriátrica para prevenir el deterioro cognitivo y la discapacidad).