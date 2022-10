Cirujanos y anestesiólogos suspenderán servicios a tres ARS por desacuerdos en tarifarios

El Colegio Dominicano de Cirujanos y la Sociedad Dominicana de Anestesiología realizaron este miércoles una rueda de prensa en conjunto para informar que algunas Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) no han aceptado la propuesta de negociación para llegar a un acuerdo con los tarifarios propuestos por los galenos, obligándolos a suspender los servicios a tres administradoras.

El presidente del Colegio Dominicano de Cirujanos, Leonardo Brito, precisó que ya hay acuerdos firmados con ARS CMD, Banreservas y en vía de discusión con ARS Senasa, aunque entregaron propuestas a las 19 ARS existentes.

“Una parte de ellas respondió, otras han respondido con tarifas y propuestas que han sido insuficientes y estamos en ese proceso de discusión de conversación con ellas. Primera, Mapfre y Universal no han tenido ningún tipo de respuesta para nosotros”, detalló el representante de los médicos cirujanos.

Según lo expuesto por Brito, a partir del 20 de octubre, los cirujanos empezarán a aplicar el nuevo tarifario acordado para todas las ARS, resultado de acuerdos ya firmados o en proceso de concertación.

ARS suspendidas

Los galenos anunciaron que, desde este jueves 6 de octubre, la Sociedad de Anestesiología se suma al Colegio de Cirujanos en la suspensión de servicios para cirugías electivas y consultas a Primera ARS.

“Esa suspensión de servicios a Primera ARS es de forma indefinida y por parte de Anestesiología se extenderá a todos los procedimientos de cualquier especialidad que requieran anestesia”, indicó Brito.

Asimismo, se les informó “a todos los afiliados de ARS Universal que a partir del 20 de octubre renunciaremos de forma definitiva a seguir trabajando para esta ARS y dejaremos sin efecto cualquier contrato previo que exista con esta Administradora de Riesgo de Salud. Para seguir recibiendo servicios estos pacientes deberán cambiar de ARS o acogerse a la modalidad de pago directo a sus médicos”.

El galeno le hizo una advertencia a Mapfre ARS, ya que “si antes del 20 de octubre no firma los acuerdos, cirujanos y anestesiólogos empezarán a atender sus afiliados con la modalidad de cobro directo, con las tarifas de los nuevos tarifarios”.

Ambas sociedades especializadas impulsarán de forma conjunta una campaña dirigida a los pacientes de Mapfre ARS para que cuando cumplan 12 cotizaciones en la seguridad social, se cambien a las Administradoras de Riesgo de Salud del Estado (Senasa o Banreservas).

De su lado, la Sociedad Dominicana de Anestesiología otorga un plazo de 15 días a partir de hoy, a las demás ARS para que revisen su tarifario y los contacten con propuestas de acuerdos.

El Colegio de Cirujanos asegura haber agotado todas las vías posibles para que sus reclamos de 12 años sean atendidos, en tanto que la Sociedad de Anestesiología dice que lleva cinco años tocando puertas para que les sean aceptadas sus propuestas de honorarios y tarifas independientes.

Brito explicó que “estas exigencias están motivadas por nuestro derecho a no seguir siendo explotados y maltratados por las ARS y que solo aspiramos a que los beneficios que ellas le sacan a la seguridad social también sirvan para mejorar la cobertura de servicios que reciben los pacientes y para que hagan un justo pago a quienes los atendemos”.

De igual modo, los anestesiólogos alegan tener “tarifario listo, actualizado, en el cual invertimos recursos humanos, dinero, tiempo pero no lo tenemos aprobado. Hemos ido a todas las ARS, a todas las instancias, dígase, Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), Sisalril, Colegio Médico, Salud Pública. Las ARS nos reciben el documento pero de ahí no pasa, no nos aprueban el tarifario”.