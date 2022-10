CMD anuncia desafiliación masiva de ARS Universal

El Colegio Médico Dominicano (CMD) y sus 56 sociedades médicas especializadas anunciaron este martes la desafiliación masiva de todos los médicos de la ARS Universal, como parte de su plan de lucha.

El presidente de la entidad, Senén Caba, advirtió que, quien no acate esta disposición de la Junta Directiva Nacional, “será sometido sumariamente a nuestro Tribunal Disciplinario con las consecuencias que esto acarrea en los beneficios para su ejercicio laboral y gremial futuros”.

Esta decisión tiene un efecto inmediato y su puesta en vigencia es “desde ya; el plan es ir escalando la medida”, especificó Caba.

Se estima que ARS Universal congrega al 7 % de los afiliados nacionales, afectando a unos 325 mil pacientes.

Al ser cuestionado sobre los motivos de la decisión, el presidente de los galenos dijo que “de las cuatro ARS más grandes, posiblemente aunque es de la que menos afiliados tiene, (Universal) es de las más poderosas y una de las que ha sido más beligerante en confrontar, en enfrentar a los médicos y a las Sociedades Especializadas”.

También reclamó que “en este proceso, se ha impuesto de manera taimada y alevosa y una campaña para posicionarnos en el imaginario de la población como los malos de la película, mientras ellos se han servido con la cuchara grande recibiendo más del 188 %, cada vez que se ha logrado incrementar la cápita”.

Caba recordó que hace 15 años, la cápita estaba en 620 pesos, y ahora reciben 1,400 pesos, lo que hace un acumulado total de más de 152 mil millones de pesos desde el inicio del Seguro Familiar de Salud.

Diálogo con la Sisalril

Senén reconoció que “pasaron varias circunstancias” que motivaron al CMD a levantarse de la mesa de diálogo que este lunes había convocado la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril).

El Colegio Médico plantea que la asignación de códigos a los galenos es competencia constitucional de la Ley 42-01, que establece que usted está en condiciones de atender a cualquier paciente, siempre y cuando tenga un execuátur y sea certificado por su especialidad y una universidad como especialista. “La propia Ley 87-01 dice que La Ley es Universal, que no debe haber discriminación”, agregó.

“Ellos quieren dar un código asumiendo condiciones y competencias que no les da la ley. ¿De aquí a cuándo le dice un banquero a un médico si puede o no puede ejercer? Eso no está contemplado en los anales profesionales ni académicos de ningún país”, sostuvo Caba.

Sobre la indexación, el galeno dijo que, de acuerdo al último aumento, la cápita fue de 162.33 pesos, de los cuales 114 pesos fueron asumidos por las ARS para cubrir indexación.

“¿Y dónde está la indexación a los medicamentos de los pacientes? ¿Dónde está la indexación a lo que gastan los prestadores en sus consultores en la luz, que se ha triplicado? Este modelo solo le indexa a las ARS”, declaró Senén a los miembros de la prensa.

En cuanto al desenvolvimiento del diálogo contó que “hubo una discusión acalorada, ellos se niegan a asumir parte de esa indexación para los prestadores y los pacientes y cuando vimos que la Sisalril, lejos de mediar, de jugar un rol de equidistancia y propiciar escenarios de avenencias, lo que hace es que se parcializa con los empresarios, no vimos razón de seguir permaneciendo allí. Nosotros necesitamos que esto sea regulado por el presidente (Luis Abinader) si es necesario”.

A juicio de Senén, “la Sisalril ha demostrado ser juez y parte, pero no parte de los prestadores y los pacientes, parte de los empresarios”.

“Tuvimos que levantarnos de ahí, definitivamente decepcionados porque el Estado, que debiera ser garante de que este sistema que arrancó hace 20 años con las pensiones y 15 años con la salud, sigue caminando al lado de los empresarios y un modelo de seguridad social no puede inclinar la balanza hacia un solo lado como ha estado ocurriendo”, afirmó.

Demandas del CMD

El doctor Caba detalló los cinco puntos que condensan las demandas de los médicos.

Lo primero es “que el plan básico se fundamente en que todos los procedimientos sean en base a las patologías de manera que pueda brindarles más calidad a los pacientes y evitar que muchos mueran mientras esperan ver resueltas su situación”.

Exigir que los códigos sean otorgados por el CMD en función de su número de Colegiación y no de manera ilegal de colegiación y antojadiza (discriminatoria) por las ARS pues no tienen competencia constitucional para pautar el ejercicio médico.

Asimismo, pidió que las tarifas a pagar a los prestadores sean en función de la ARS que más paga a nivel nacional en este o cualquier determinado momento, para médicos y centros de salud público y privado.

Que el aumento de las tarifas se haga sin afectar los bolsillos de los usuarios.

Y finalmente, que se incremente el pago de consultas e internamientos y que sea efectivo el pago de consultas domiciliarias.

En el día de mañana, miércoles, ofrecerán una nueva rueda de prensa desde San Francisco de Macorís, en el contexto de la Marcha Provincial que se está programando para el próximo miércoles 26 de octubre y adelantó que se anunciarán otras medidas contundentes.