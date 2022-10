Familiares de mujer atropellada piden con urgencia sangre A+

Un joven de 19 años clama por donantes de sangre A+ para su madre, quien se encuentra en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora.

José Pablo Minaya dijo que su madre Clara Elena Santa María, de 59 años, fue atropellada por un camión el pasado viernes, en Manoguayabo, y trasladada en ambulancia al Hospital Dr. Vinicio Calventi donde recibió las primeras atenciones. Posteriormente fue llevada al centro de salud Ney Arias Lora, en donde se le amputó una pierna, y ha debido recibir transfusiones de sangre para su recuperación.

“Ya le debemos cuatro pintas de sangre al hospital y debo conseguir aun dos más, porque ya no tienen”, refirió el joven al tiempo de señalar que "en este momento no me han dado actualización del estado de mi madre, solo sé que se necesita esa sangre para que pueda seguir recuperándose de la perdida de su pierna".

Minaya pide la colaboración de cualquier persona o institución que pueda ayudarle con la donación de este tipo de sangre, para salvar la vida de su madre.

Para la donación de la sangre A+ favor comunicarse con José Pablo Minaya al teléfono 809-404-2420.