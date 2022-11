Médicos marchan hoy en reclamo de una nueva ley de Seguridad Social

A las 9:00 de la mañana de hoy se inicia la "gran marcha" hasta el Congreso Nacional convocada por el Colegio Médico Dominicano (CMD) y la Coalición por una Seguridad Social Digna en reclamo de una nueva ley de Seguridad Social, que incluya el cese de operaciones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

"Esta marcha es en demanda de la promulgación de una nueva ley de Seguridad Social, basada en el derecho de las personas a una salud de calidad, profundamente humana y por pensiones dignas", afirmó el presidente del CMD, Senén Caba, durante una rueda de prensa.

Aseguró que esta nueva ley sería "por y para la gente, no para un grupo de empresarios que se han enriquecido sobre la base de la estafa y el engaño".

Asimismo, Caba reiteró el llamado a paro durante la jornada de hoy.

"El sector salud, tanto a nivel público como privado, está llamado a un paro, respetando las emergencias y los pacientes en estado crítico", sostuvo el galeno, agregando que se tomó la decisión "para que todo ese personal se pueda integrar a la marcha".

Respuesta a Díaz Santana

El pasado lunes, el economista Arismendi Díaz Santana, uno de los creadores de la Ley 87-01 sobre Seguridad Social, analizó los pros y contras de las propuestas del CMD al Consejo Nacional de la Seguridad Social.

Uno de los puntos que el especialista recalcaba era que al eliminarse las ARS, tal como sugiere el CMD, quedaría solo el Seguro Nacional de Salud (Senasa) para hacerle frente a todas las necesidades de salud de los dominicanos, lo que eliminaría la libre elección, limitando la ley de oferta y demanda y a la vez, la sana competencia en el sector.

"¿Cuál es la libre elección que dan estas ARS? ¿Tú tienes que andar con una ARS que te niega derechos, que te recorta recetas obligado? Esa es la competencia que él quiere, porque esa competencia no la quiero", respondió Caba al ser cuestionado al respecto.

El presidente del Colegio Médico se preguntó en qué invierten los banqueros dueños de las ARS privadas, que a diferencia de las ARS del Estado, estas sí “lo invierten en la gente”.

“Yo quiero una administración de los riesgos de mi salud que me lo cubra todo, al menor precio posible y que no me vea como un objeto para enriquecerse a costa mía”, agregó.

El presidente de los médicos sostuvo que el modelo actual de ARS que hay en el país, a nivel mundial ha comenzado a recibir rechazo “porque es un modelo que no lo quiere nadie, porque es un modelo basado en la estafa”.

Caba dijo entender la postura de Díaz Santana, quien en su posición de “artífice constructor de ese modelo, no puedo esperar otra cosa que no sea defenderlo”.

“La gente odia este modelo porque cuando se enferman, tienen que pagar hasta un 50 % de sus bolsillos. Queremos un nuevo modelo de seguridad social en donde todos los medicamentos sean cubiertos porque así fue que lo estableció la ley en un principio, y todos los tratamientos. Usted iba a operarse y no tenía que pagar nada”, concluyó.