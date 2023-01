Propuesta de las ARS plantea nuevo escenario a conflicto con el CMD

Con la propuesta que presentaron el pasado viernes las administradoras de riesgos de salud (ARS) al Colegio Médico Dominicano (CMD), se abre un nuevo escenario en el conflicto que enfrenta a ambas organizaciones por el reclamo de los segundos de mayor pago por sus servicios.

El contenido de dicha propuesta aún no ha sido revelado, pero desde el sector asegurador se muestran optimistas en que pueda llegarse a un acuerdo en las reuniones venideras.

Ambos sectores vuelven a la mesa de las negociaciones el miércoles en la sede del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), con la mediación del Gobierno.

Consultado sobre la propuesta, el presidente de la Asociación Dominicana de Aseguradoras de Riesgos de Salud (Adars), José Manuel Vargas, se mostró optimista en que haya un acuerdo, pero sin abundar en el contenido de lo planteado.

“Las particularidades y detalles de las negociaciones deberán producirse en el transcurso de esta semana y la Comisión Especial creada por CNSS dará las informaciones a los diferentes medios de comunicación”, se limitó a decir Vargas.

De su parte, el presidente del CMD, Senén Caba, no quiso referirse al tema este domingo. El viernes pasado, sin embargo, enfatizó en que no se llegaría a un acuerdo hasta que no haya una ampliación de las coberturas del Plan Básico del Seguro Familiar de Salud.

También dijo que estudiarían la contrapropuesta presentada por las aseguradoras, que implicaría revisar algunos datos y contactar a las sociedades médicas especializadas.

Hasta la fecha, el gremio médico ha suspendido sus servicios a seis ARS: Mapfre, Primera ARS, ARS Monumental, Renacer, Simag y ARS Universal, como forma de presionar una respuesta favorable a sus demandas.

Entre otras cosas, el CMD reclama un aumento del pago que reciben por sus servicios, con la aspiración de que esos montos se indexen en base a la inflación que, en los últimos 15 años, se ha desbordado en más de un 100 %. Además, que se igualen las tarifas pagadas a los especialistas, tanto por las consultas como por los procedimientos que ejecutan a los pacientes.

También quieren que le sean otorgados códigos a los médicos para poder brindar consultas a los pacientes sin exclusiones de las ARS y que se incremente la cuota de 8,000 pesos que actualmente se cubre en medicamentos a los asegurados y que esos fondos puedan ser acumulados si no se agotan en un año.