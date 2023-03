Dolor en las articulaciones, síntoma distintivo del virus de la chikungunya

El dolor en las articulaciones es el síntoma que con mayor viveza recuerdan los dominicanos que resultaron afectados por el brote de chikungunya en 2014, tema que ha vuelto a la palestra luego de que este miércoles el Ministerio de Salud Pública emitiera una alerta ante el elevado número de casos que se vienen reportando en Las Américas.

“Nos dio duro en 2014. Duré dos años con los síntomas en las piernas. Al levantarme tenía los pies descoordinados, tropezaba con el piso al caminar. Luego de un minuto caminando, volvía a la normalidad”, comentó Joel Medina.

“¡Ay, yo no quisiera que me diera de nuevo! Duré más de una semana que no podía doblarme, ni siquiera mover un dedo porque los huesos me dolían, qué difícil fue eso”, aseguró Sabrina Jiménez.

“Tan malo que me dio eso… y esa raquiña que deja, ni se diga”, agregó en tono jocoso Julio Estévez.

Por su parte, Olimpia Acevedo pide una rápida intervención de las autoridades con fumigaciones masivas para exterminar las colonias de mosquitos Aedes aegypti, transmisor del virus.

“¿Qué alerta? Lo que tienen que hacer es fumigar antes que hallen casos. Nos están comiendo los mosquitos”, agregó la señora.

Expertos opinan

De acuerdo a informaciones compartidas por el infectólogo Héctor Balcácer a través de su cuenta de Instagram, un 30 % de la población dominicana resultó afectada por la chikungunya en el brote de hace 9 años.

El galeno precisa que “controlando el mosquito, se controla la enfermedad”, de ahí la importancia de eliminar los criaderos y almacenar el agua con cloro y bien tapada.

Balcácer aseguró que esta enfermedad no suele repetir, ya que “la chikungunya deja protección casi siempre para toda la vida”.

En tanto que el epidemiólogo y médico salubrista Carlos Féliz sostuvo que la emisión de la alerta debió ser más temprana por los más de 33 mil casos registrados en enero en América Latina.

Féliz entiende que desde que empiecen a hacerse las pruebas de laboratorio, empezarán a notificarse casos en suelo dominicano.

Llamó a no automedicarse y acudir a un centro de salud al presentar fiebre, dolores articulares, sarpullido y dolores de cabeza.