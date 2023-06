Maternidad de Higüey dice que investiga denuncia de varias pacientes en una cama

La dirección de la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia de Higüey dijo que investiga la situación denunciada mediante un video en donde se observan varias pacientes acostadas en una cama.

En respuesta a una publicación de diario libre el centro asistencial indicó a través de la red social Twitter: "La dirección de nuestro hospital indicó que investiga la situación para proceder como corresponde".

Dijo que el centro actualmente es intervenido en las áreas de emergencia, cirugía, pre parto, UCI y odontología para impulsar mejoras en la calidad de la atención.

"Reiteramos nuestro compromiso con el fortalecimiento de las atenciones en nuestro centro, apegados siempre a un trato digno y humanizado", agregó en otro tuit.

El audiovisual enviado a Diario Libre trata la denuncia de una mujer que está en contra de que a su hermana la hayan acostado con una parturienta en la misma cama.

En el video también muestran a un doctor, quien responde a la persona que graba, diciéndole que esa cama no es de ella, que ella no ha comprado cama.

"Grábame ven, aquí en el hospital Nuestra Señora de La Altagracia, en Higüey, se acuestan dos, tres y cuatro mujeres por cama, si es necesario", enfatiza el galeno.

Explica que si no hay cama hay que ponerlas juntas.

De manera desafiante le dice a quien realiza el audiovisual: "Porque sea prima o hermana tuya no se va a dejar a otras que se acuesten en el suelo, como tú quieres".

Postura de los gremios en relación al tema

Representantes de gremios de la salud consultados por Diario Libre sobre el tema de varias pacientes en una cama, coinciden en que estos casos se dan en la maternidad y en otros centros de manera frecuente.

Denice Frías, supervisora y enfermera de esa maternidad, dice que esa es una realidad vivida constantemente, debido a que la población que asiste a dicho centro es mucho mayor que las camas que tienen disponibles.

"Si fuera en un centro privado se le puede decir a las personas que no se tiene cama, pero aquí no le podemos decir que no a los que buscan el servicio", exteriorizó.

Afirma que "tenemos que brindar la atención, así tengamos que poner cuatro y cinco en una cama; nos hemos visto en esa necesidad".