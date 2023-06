Médicos residentes denuncian supuestos maltratos por parte del Consejo de Enseñanza del hospital de SPM

Médicos residentes del hospital regional Antonio Musa en San Pedro de Macorís, denunciaron la mañana de este lunes que el Consejo de Enseñanza de dicho centro de salud, supuestamente "los maltrata y los obliga a pagar una cantidad de dinero de manera arbitraria".

Piden la intervención del Consejo Nacional de Residencias Médicas para que toman las medidas necesarias ante esta situación.

Aseguraron que el Consejo de Enseñanza presuntamente los ha amenazado con expulsarlos si no no pagan el dinero, por lo que los médicos residentes denuncian, que esto no contempla el reglamento de residencia médica.

La doctora Fabián, del departamento de Perinatología, dijo que hay muchas irregularidades y, por tanto, necesitan la intervención del departamento de Residencia Médica.

"Hay muchas personas que ocupan varios cargos y se supone que una persona no puede ocupar tantos cargos en un hospital y de manera ilegal. Tenemos una jefa del departamento que no fue elegida por un consenso y no se nos llamó nunca a una votación", agregó.

Explicó que los médicos residentes lo que buscan es el bienestar del hospital y trabajar por el bien de todos los pacientes que llegan a dicho centro de salud.

"Nosotros trabajamos bajo persecución, maltratos y amenazas y lo que queremos es que el hospital sea investigado e intervenido para que puedan dar el mejor servicio", indicó.

La doctora Fabián alegó que la presidenta del Colegio Médico Dominicano, (CMD), también está dentro del Consejo de Enseñanza, por lo que dijo no tienen ningún tipo de apoyo.

Mientras que la doctora en ginecología y presidenta de la Sociedad de Ginecobstetricia en la Región Este, Lucy Leonardo, manifestó que en el hospital Musa, hay médicos que están en formación y que quieren dar lo mejor.

"Los médicos no pueden trabajar en un ambiente adecuado, bajo presión y amenazas sin necesidad, donde se está violentando absolutamente todo, como los protocolos y los reglamentos", sostuvo.

Dijo que lo único que quieren es que las residencias funcionen y los doctores puedan trabajar en un estado armonioso y puedan cumplir con su programa académico.

Colegio Médico Dominicano

Diario Libre se comunicó con la presidenta del Colegio Médico Dominicano (CMD), filial San Pedro de Macorís, Elsa Herrera, quien explicó que los médicos residentes no le comunicaron que tenían dicha denuncia, por lo que no puede dar una respuesta.

"Todo eso es mentira, todas esas informaciones que ellos dicen yo debo tener un borrón escrito de lo que ellos denunciaron para yo poder contactar a uno de ellos, para yo saber qué es lo que ellos están alegando, para poder estar en defensa de la verdad", adujo.

Indicó que todos son médicos, tanto el consejo como los residentes, por lo que deben estar con la verdad.

"Yo estaba hablando con los médicos de pediatría, los de emergenciología y los de ginecología y obstetricia y me dicen que no tienen ninguna denuncia. Hablé con tres residencias", precisó.

Dirección del hospital

El director del hospital Antonio Musa, Ane Mariñez dijo que esta es una situación muy vergonzosa por lo que hay que investigar.

Expuso que el Consejo de Enseñanza de todos los hospitales, están para velar por el buen funcionamiento y la defensa de los residentes, sin extorsión, ni cobrar dinero, ni persecución.

"Nosotros vamos a revisar lo que son los reglamentos hospitalarios y vamos a actuar en base a ellos, porque esta dirección no va a permitir ningún atropello contra los médicos y más, si son los médicos residentes", adelantó.

Dijo que los médicos residentes en los hospitales son los que más trabajan, por lo que aseguró que, la dirección que dirige se caracteriza por defender a los médicos del hospital.