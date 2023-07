El IIBI no cuenta con método de análisis para detección de fentanilo

A pesar de que en junio de 2020 el Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI) recibió un donativo de un espectómetro de masas y un cromatógrafo de gases, valorados en 17.5 millones de pesos, la institución no ha desarrollado un método de análisis que permita certificar la presencia de fentanilo en una sustancia química.

"No contamos con los insumos, reactivos ni la tecnología montada. No se ha preparado el entrenamiento al personal. No damos ese servicio (detección de fentanilo) porque no lo habían solicitado", explicó la encargada del área de Cromatografía del IIBI, Juana Belén.

La experta en química especificó que el cromatógrafo es solo un método de separación. Luego de esa separación, la sustancia debe someterse a un proceso de detección, donde sí podría utilizarse el espectómetro isotópico de masas, que mide los diferentes pesos atómicos de los elementos, permitiendo una diferenciación entre una sustancia y otra.

Alda Díaz, encargada de investigación, detalló que no es un paso tan simple como colocar la sustancia en los equipos y descomponerlas en moléculas, ya que, como nunca se ha trabajado en la detección de fentanilo, se considera como un compuesto nuevo para el que no existe documentación previa.

"Si no tengo registro de cómo analizar, tengo que hacer ese método. No se puede decir si el equipo está, o no, si no hay un método analítico. Entonces, estudio los equipos que puedo utilizar para que ese método funcione (UV, masa o cromatógrafo)", dijo Díaz.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/18/18072023-iibi-francisco-arias-08-2fcb08c4.jpg Fachada del IIBI. (FRANCISCO ARIAS)

"Hay que ver cómo se ha hecho en Estados Unidos y Europa, ver cuáles equipos tenemos aquí, monto el laboratorio, chequeo el método de análisis, chequeo mi eficiencia. Es una investigación completa porque uno nunca lo ha tenido", recalcó la investigadora y docente universitaria.

Para que el IIBI desarrolle el método de detección de fentanilo, Díaz aclara que se necesita "un fondo de investigación del producto y se abre como servicio para Salud Pública".

"Está bien que en el principio se mande afuera, pero tiene que haber siempre la probabilidad de que lo podamos hacer nosotros. Aquí hay espacios para investigaciones y personal. Solo hay que abrir un fondo intencional para eso", comentó la científica.

Con relación al fondo, precisó que siempre se trata de cifras millonarias, dependiendo de los recursos previos con los que se cuenta.

"Si falta poco, va a ser más barato. Si falta mucho, será más costoso, pero, no tendremos que enviar a Estados Unidos nunca más", destacó.

Donación

La exviceministra de Energía Nuclear, Susana Gautreau, indicó que el equipo fue donado por la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), dentro del proyecto Fortalecimiento de la capacidad para asegurar la autenticidad, seguridad e inocuidad alimentaria, "para caracterizar cualitativamente y cuantitativamente, no solamente fentanilo, sino también cocaína".

En conversación con Diario Libre, Gautreau afirmó que las autoridades no han detectado la llamada "droga zombie" porque no se han hecho los análisis adecuados en laboratorio.

"No puede haber presencia de fentanilo si tú no tienes ni el equipo ni estás buscando la sustancia", dijo la comunicadora y abogada.

De acuerdo con Gautreau, la organización internacional ofrecía "la calibración, el mantenimiento, el adiestramiento para República Dominicana"

La exfuncionaria aseguró que, de realizarse en el país, los resultados tendrían mayor confiabilidad porque las muestras serían expuestas a menor manipulación y tiempo de espera.

"No hay que hacer un acuerdo con un laboratorio a 78 dólares porque las muestras se caen (deterioran) en el tiempo".