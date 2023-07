CMD asegura llamado a paro fue acatado "abrumadoramente" a nivel nacional

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Senén Caba, calificó como exitoso el paro nacional en servicios públicos y privados convocado en clínicas y hospitales desde las 6:00 de la mañana de este lunes y que se extenderá hasta las 6:00 de la tarde.

"El llamado a paro que realizamos junto con las Sociedades Médicas Especializadas está siendo siendo acatado abrumadoramente en todas y cada una de las provincias y sus municipios a nivel nacional", declaró Caba.

El galeno indicó que "solamente se atenderán los pacientes de emergencia o los pacientes que estén en estado crítico".

Asimismo, agregó que "es lamentable que tengamos que llegar a esta circunstancias".

Caba reconoció que "los paros hospitalarios no son buenos" e indicó que tomaron la decisión después de haber durado casi cuatro meses conversando con las autoridades del sector Salud no fue posible llegar a acuerdos sobre los puntos solicitados: ampliación del catálogo de atenciones, ampliación de los 8 mil pesos que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) ofrecen para compra de medicamentos, mejores coberturas para los pacientes con trastornos mentales y los pacientes vulnerables que no pueden ni siquiera trasladarse apropiadamente a un hospital.

Los médicos también solicitaron ser indexados en función de la inflación y aumentar el pago por consulta, donde actualmente reciben entre 370 o 380 pesos por paciente, de acuerdo a lo expuesto por Caba.

Senén dijo que el encuentro que sostuvieron con la vicepresidenta Raquel Peña, donde acordaron buscar solución en el Comité de Honorarios en el Ministerio de Trabajo, así como en el Ministerio de Salud Pública y en la Superintendencia de Salud y Riesgo Laborales, "pudo haber sido memorable", pero, a su juicio, "esas personas incumplieron su compromiso, nos cogieron de mojiganga, todo se trató de una chicana, un vulgar engaño".

"No creemos en ninguno, la única manera de volvernos a sentar es si hay una contrapropuesta viable. En caso contrario, seguiremos profundizando el nivel de la lucha", manifestó.

Pago como paciente privado

Los hospitales del Gran Santo Domingo acataron el llamado a paro y en la mañana de este lunes hubo suspensión de consultas y procesos ambulatorios y electivos, funcionando únicamente los servicios de emergencia.

Este panorama se apreciaba en el Santo Socorro, Robert Reid Cabral, Francisco Moscoso Puello y en el Salvador B. Gautier, donde algunos pacientes que se trasladaron desde el interior se quejaban de haber gastado su pasaje y no ser atendidos en los consultorios.

En las clínicas privadas sí estaban ofreciendo consultas, pero, dependiendo del especialista, algunos atendían de manera regular y otros pedían el pago en efectivo (como un paciente privado), aunque el paciente tuviera su seguro médico, sin importar a cuál ARS pertenece.