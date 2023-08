República Dominicana sigue sin detectar casos de la variante EG.5 del COVID-19

Doctor Manuel Gil dice variante EG.5 del COVID-19 no está en RD. ( EDDY VITTINI )

El Ministerio de Salud Pública informó este miércoles que en República Dominicana aún no ha sido detectado, hasta el momento, ningún caso de la nueva variante EG.5 del COVID-19.

El doctor Manuel Gil expresó mientras ofrecía el boletín epidemiológico semanal sobre la evolución del COVID en el país, que "el sistema de vigilancia está activo en cuanto a la vigilancia, alerta y respuesta, por si en algún momento llega a presentarse, poder detectarlo oportunamente y aplicar las medidas de control".

Sin embargo, explicó que la variante EG. 5 no representa alarma debido a que esa mutación tiene poca patogenicidad, como ocurre usualmente con los virus, los cuales evolucionan hasta no presentar signos y síntomas o que estos no sean severos.

Esta semana el Ministerio de Salud Pública (MSP) de Ecuador confirmó la detección de tres casos de la variante EG.5, que ha provocado un repunte de casos en China y también en otros países como Canadá, Colombia, Costa Rica y Estados Unidos.

La información fue dada por el subsecretario Nacional de Vigilancia de la Salud Pública del MS de ese país, Francisco Pérez, durante una conferencia de prensa en la que indicó que los casos corresponden a la provincia andina de Pichincha, cuya capital es Quito, y que los pacientes no han presentado síntomas graves.

125 casos nuevos

De acuerdo al boletín epidemiológico 252 en la última semana fueron detectados en República Dominicana 125 casos nuevos de COVID-19 de 3,729 muestras procesadas y la positividad semanal se sitúa en 8.87 %.

Las provincias con más casos activos son Santiago, Espaillat, Duarte, San José de Ocoa, Distrito Nacional, Santo Domingo San Pedro de Macorís, La Altagracia y San Juan.