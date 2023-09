Hospitales tienen ingresados a más de 200 pacientes por dengue

Los hospitales del país tienen ingresados a 225 pacientes con síntomas de dengue, más de 100 de estos en los pediátricos Hugo Mendoza y el Robert Reid Cabral, ubicados en el Gran Santo Domingo.

La información fue ofrecida por el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, quien reiteró que el foco del brote epidémico de la enfermedad declarado por esa institución recientemente se encuentra en el municipio Santo Domingo Norte.

Los datos más recientes sobre la ocupación hospitalaria por dengue indican que el Hospital Pediátrico Hugo Mendoza tiene 83 pacientes y el Hospital Infantil Robert Reid Cabral 43, ambos ubicados en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, donde se registra el 70 por ciento de los 6,101 casos sospechosos de la enfermedad que se reportan en el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud Pública (MSP).

En esos centros algunas personas que han acudido a llevar pacientes con sospechas de dengue se han quejado de que alegadamente no hay camas para ingresarlos a pesar de tener los síntomas de la enfermedad.

Sobre ese particular, el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, dijo que los centros de salud aplican un protocolo para realizar la atención que, en muchos casos, no requiere un ingreso, pero se están habilitando más camas y se sumarán 30 que tiene la Unidad Materno Infantil del Hospital Marcelino Vélez Santana, que entrarán en funcionamiento el día 11 del mes en curso.

Un brote de dengue

"Estamos ante un brote epidémico y la respuesta se le va a dar a todos los pacientes y es un protocolo. Hay que hacer el diagnóstico, porque no se puede manejarlo e inmediatamente ingresarlo sin tener un diagnóstico porque van a áreas ya habilitadas para estos casos", sostuvo Mario Lama.

En un recorrido hecho por este medio por diferentes sectores de Santo Domingo Norte residentes se quejaron de no haber visto campañas de intervención preventivas en sus comunidades, a pesar de ser la zona que registra mayores casos.

Sobre el particular el ministro de Salud, Daniel Rivera, dijo que esa institución está priorizando los lugares donde se presentan casos para realizar las intervenciones.

"Nosotros al mismo tiempo no podemos ir a todos los sectores. Vamos a los sectores donde están los pacientes; tienen la razón. Algunos sectores dicen, por aquí no han venido a fumigar, pero ahí no tenemos casos", sostuvo Rivera al asegurar que desde mayo pasado se realizan diferentes acciones preventivas del dengue en el país.

Este miércoles el Ministerio de Salud Pública declaró que República Dominicana tiene en curso un brote epidémico de dengue que se encuentra en su pico y se espera incremente su incidencia en las próximas semanas.

Instó a la población a colaborar con la eliminación de los criaderos de mosquitos, tomar medidas en sus hogares y llevar a los centros de salud a los que presenten cualquier síntoma asociado al dengue.