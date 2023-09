Jornada de cirugías para niños con hidrocefalia da esperanza a familias de escasos recursos

La mañana de este sábado 23 de septiembre se inició la octava jornada de cirugías para niños con hidrocefalia, realizada por el doctor Antonio Cruz Jiminián en conjunto con el Hospital El Buen Samaritano, de La Romana, y neurocirujanos de la Universidad de Illinois.

Más de una veintena de niños y adolescentes con la condición se presentaron en la Clínica Cruz Jiminián acompañados de familiares para ser evaluados y atendidos de forma gratuita de acuerdo a su necesidad.

Para Francelis Ciriaco, tía de Junior Ortiz, de dos años, este tipo de iniciativas dan esperanza a las familias que tienen niños con hidrocefalia, pero que no cuentan con los recursos necesarios para tratarlos fuera del país. Y es que, según dice, en República Dominicana es difícil encontrar centros en la disposición de ayudarlos.

"Desde que el niño nació estamos buscando ayuda para poder operarlo. Nos ponían a coger luchar, que teníamos que esperar tal tiempo para una cita", cuenta Ciriaco.

Su sobrino fue evaluado en la jornada realizada por Cruz Jiminián el año pasado. Al no cumplir el protocolo en el tiempo establecido, tuvieron que esperar la jornada de este año.

"Esto le va a cambiar la vida al niño. Él tiene dos años, no camina, no habla, ni nada. Aquí nos han ayudado mucho, porque nosotros no teníamos los recursos", agrega.

En el caso de Eduardo Rosario, de 12 años, fue evaluado el año pasado en la clínica y se determinó que no necesitaba ser operado. Este año regresa para ser sometido nueva vez a analíticas y estudios, según cuenta su padre, Domingo Rosario.

Sobre la jornada

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/23/cruz-jiminian.jpeg Doctor Antonio Cruz Jiminián. (FRANCISCO ARIAS/DL)

El doctor Antonio Cruz Jiminián explica que la hidrocefalia es una acumulación de líquido en las cavidades del cerebro. Aunque no hay estadísticas sobre el porcentaje de niños con esta condición en el país, de acuerdo con el neurocirujano José Pappaterra, es más común en infantes de escasos recursos, cuyas madres no cumplen con los debidos cuidados prenatales.

"A los niños con esta condición la cabeza les va creciendo enormemente. De la misma forma que ese líquido empuja la cabeza hacia afuera, en esa misma forma aplasta el cerebro, por eso a esos niños hay que operarlos lo antes posible", enfatiza Cruz Jiminián.

Solo la cirugía, indica el reconocido como el médico del pueblo, cuesta alrededor de RD$400,000, por lo que iniciativas como esta son de suma importancia para las familias de bajos ingresos del país.

La cirugía consiste en la inserción de un sistema de drenaje denominado derivación, que es un catéter largo y flexible con una válvula que mantiene el líquido cerebral fluyendo en la dirección correcta y en la velocidad adecuada. Todo el proceso de las jornadas es gratuito, incluyendo las válvulas que se le colocarán a los niños y adolescentes.

A través de las jornadas de cirugías ya han intervenido a más de 110 menores con hidrocefalia. Continuarán con las evaluaciones de los niños preseleccionados este domingo 24 de septiembre y el próximo sábado 30.