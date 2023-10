Detectan plaga de chinches en centro de salud de Los Alcarrizos

En el Centro de Primer Nivel de Atención (CPN) Los Alcarrizos II, conocido como CPN Las Gaviotas, fue detectada una plaga de chinches que obligó a un cierre inmediato para fines de fumigación.

En la entrada del centro, que ya había reducido sus servicios por las condiciones de suciedad, deterioro de mobiliario y pisos rotos, se encuentra ahora un letrero en la puerta que dice: "Cerrado por fumigación".

En la mañana de este viernes, personal de control de plagas realizó un operativo de fumigación a fin de erradicar los insectos, aunque minutos después que de que equipo se marchara, los bichos aún se movían de un lado a otro en los respaldos de los muebles.

La encargada del CPN Las Gaviotas, Dorka Rodríguez, informó que el hallazgo de las chinches ocurrió hace pocos días en uno de los muebles que, tras una inspección visual, determinaron que estaba lleno de esos insectos.

"El viernes pasado me dicen que una de las jóvenes estaba sentada en uno de los asientos y de repente ve algo que se está moviendo en el asiento... lleno de chinchas, abarrotados de chinches todos los asientos. Y no nos quedó de otra que sacar todos los asientos para afuera", contó.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/13/13102023---plaga-de-chinches-en-centro-de-salud-de-los-alcarrizos--matias-boncosky08_1.jpg Letroro colgado en el entrada del CPN Las Gaviontas. (MATÍAS BONCOSKY) https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/13/13102023---plaga-de-chinches-en-centro-de-salud-de-los-alcarrizos--matias-boncosky07.jpg El CPN Las Gaviotas fue cerrado para fines de fumigación. (MATÍAS BONCOSKY) https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/13/13102023---plaga-de-chinches-en-centro-de-salud-de-los-alcarrizos--matias-boncosky09.jpg Chinche en uno de los muebles del CPN Las Gaviotas. (MATÍAS BONCOSKY)

Indicó que, en el día de ayer (jueves), personal del Hospital Municipal Los Alcarrizos, a pocos metros del CPN, se trasladó hasta el lugar para revaluar la situación y logró que se enviara al equipo de fumigación.

Las chinches son pequeños insectos de alimentación hematófaga (que se alimentan de sangre). Es causante de la enfermedad de Chagas que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, afecta a unos seis millones de personas, en su mayoría en América Latina.

"La enfermedad de Chagas es una afección parasitaria, sistémica, crónica, transmitida por vectores y causada por el protozoario Trypanosoma cruzi, con una firme vinculación con aspectos socioeconómico-culturales deficitarios, considerándosela una enfermedad desatendida", dice el organismo internacional.

Agrega que esa patología es endémica en 21 países de las Américas, aunque las migraciones de personas infectadas pueden llevarla a países no endémicos de América y el Mundo. El principal mecanismo de transmisión es vectorial, por hemípteros (chinches), de la subfamilia Triatominae .

Aún no empiezan remodelación

Hace unas dos semanas, la doctora Rodríguez hizo pública la denuncia de las malas condiciones en que se encuentra el CPN Las Gaviotas. Específicamente denunció la mucha suciedad por la falta de un personal de consejería que no tienen asignado. También mostró el deterioro de gran parte de su mobiliario o falta de éste, las roturas en el piso de varios de los consultorios y se quejó de la falta de ventilación en la que operan.

Ante la publicación de la denuncia, el Servicio Nacional de Salud (SNS) informó que estaban interviniendo el centro que, según dijeron, estaba en proceso de remodelación. Hasta este viernes, los trabajos no habían iniciado, aunque parte de los materiales a utilizar fueron enviados y siguen arrinconados en uno de los salones del establecimiento de salud.

"Nadie ha hecho nada. Nadie ha ido. Yo les digo que, hasta que no bajen de la silla. Que se salgan de su silla y de su aire acondicionado, ellos no van a entender la problemática que nosotros tenemos. Y se lo he dicho de mil maneras que, hasta que no vean la realidad, no se darán cuenta de la magnitud del problema que tenemos", insistió Rodríguez.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/13/13102023---plaga-de-chinches-en-centro-de-salud-de-los-alcarrizos--matias-boncosky12.jpg Pisos y cementos que seerían usado en la reparación del CPN Las Gaviotas (MATÍAS BONCOSKY)