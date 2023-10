Protestan por supuesta privatización de la Maternidad de Los Mina; SNS recibirá comisión

Personal de salud del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina realizó una protesta este martes en la explanada frontal de este centro sanitario, en reclamo por los supuestos planes de privatización a los que serían sometidos.

Bajo la consigna "somos lomineros y no tenemos miedo", decenas de médicos, enfermeras y personal de imágenes y laboratorio se agruparon para exigir una explicación sobre un correo electrónico que habría sido enviado desde el Servicio Nacional de Salud (SNS) a los colegios y sindicatos del gremio, para informar que a partir del mes de noviembre la nómina sería tramitada desde la propia dirección de la maternidad y no como está actualmente estipulado, que sea desde el SNS.

Emmanuel Guerra, enfermero de la emergencia pediátrica, aseguró que ese correo "crea en nosotros incertidumbre porque ahora no sabemos si somos un hospital privado, si somos un hospital descentralizado, si somos un hospital público. Nosotros no sabemos si vamos a perder los derechos adquiridos, si seguimos manteniendo nuestro seguro, nuestro derecho a pensión".

Guerra dijo que esta situación se transmite a los pacientes, ya que, en caso de descentralización, quien no cuente con un seguro médico, no recibiría atenciones. "Y todavía teniendo el seguro, si no tienen la capacidad de copago, no pueden entrar", enfatizó.

"Los pacientes han entendido que hay que luchar para que este hospital siga siendo público", agregó.

Reunión con el SNS

Rafael de los Santos, presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD) de la filial Santo Domingo Este, dijo que desde la semana pasada empezó a levantarse suspicacia cuando algunos colaboradores del hospital fueron a buscar documentación al SNS y les informaron que ya no pertenecían a la nómina por esa vía, sino que habrían sido pasados directamente a la maternidad.

De los Santos adelantó que a las 2:00 de la tarde de este martes, una comisión estará visitando al director del SNS, Mario Lama, para recibir una explicación ante la confusa situación.

Maternidad dice no habrá privatización

Mientras, la cuenta oficial del hospital realizó una publicación en X (antiguo Twitter) donde dice que se mantendrán los servicios hospitalarios como hasta el momento y que la institución no será privatizada.

"El Hospital San Lorenzo de Los Mina aclara a la ciudadanía que este centro no será privatizado. El mismo pertenece a la Red Pública de Servicios de Salud y continuará prestando sus servicios para asegurar el derecho a la salud de quienes más lo necesiten", fue el breve comunicado emitido.

