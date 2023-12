Personas con discapacidad pueden solicitar sus sillas de ruedas a las ARS

Las personas con discapacidad afiliadas al Seguro Familiar de Salud (SFS) del Régimen Contributivo poseen un derecho que pocos conocen: la solicitud para la asignación de una silla de ruedas, muletas, cojines antiescaras o coches para niños con parálisis, la cual debe ser autorizada mediante su Administradora de Riesgo de Salud (ARS), luego de cumplir con una serie de requisitos establecidos.

En conversación con Diario Libre, Candy Durán, encargada del Departamento de Servicios a Personas con Discapacidad del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), explicó que, como órgano rector, es la única institución que rige las políticas públicas de personas con discapacidad en el país, por mandato de la Ley 5-13.

"En el año 2020, se creó la resolución que da cobertura desde el Sistema de Seguridad Social para algunos dispositivos de apoyo que ameritan las personas con discapacidad, principalmente, las fisicomotoras. Esto incluye sillas de ruedas, coches especializados para niños que tengan algún tipo de discapacidad y lo ameriten, muletas, cojines antiescaras (llagas), etcétera", comentó la galena.

Procedimiento para solicitar

Durán indicó que el procedimiento actual para solicitar implementos ortopédicos es mediante la indicación del médico, que indica cuál es el dispositivo que amerita el paciente. Este pide una cita en Conadis para obtener su certificación de discapacidad.

"Aquí se le hacen dos procesos al mismo tiempo: se le hace uno, que es la certificación de discapacidad, que esto es un documento legal que acredita a la persona como una persona con discapacidad y sirve para múltiples beneficios, no solamente para el tema de silla de ruedas, sino para inclusión en subsidios sociales, para asegurar inclusión, para poder garantizar los derechos de las personas con discapacidad en sentido general y otro proceso que se les hace, es el de valoración de dispositivos, porque no es solamente que tú le indiques el dispositivo, sino que tienes que ver cuál es el mejor dispositivo, o sea, si es una silla de rueda, hay varios tipos. Entonces, ¿cuál es el tipo que le conviene? ¿Cuál es el tamaño que le conviene? Si tiene que tener algún aditamento especial", detalló Durán.

Luego de tomarle las medidas al paciente, se procede a emitir el formulario de asignación de dispositivo, y con él, el paciente se acerca a su ARS para encontrar el dispositivo entre los proveedores.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/04/conadis.jpg Fachada de Conadis. (FUENTE EXTERNA)

Sobre el proceso, Durán aseguró que "no es complicado. Actualmente no estamos recibiendo muchas solicitudes porque hay un desconocimiento general de la población de que tiene como derecho dentro de su cobertura estos dispositivos, entonces, generalmente o lo compran o lo solicitan por donación, pero no conocen el mecanismo para poder adquirirlo dentro de sus derechos".

La doctora reconoció la necesidad de un trabajo en conjunto entre médicos, el Conadis y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) para difundir este derecho.

El tope de cobertura de la silla de ruedas en las ARS es de 25 mil pesos.

Más técnicos

El coordinador nacional de la Asociación de Personas con Discapacidad Físico Motora (Asodifimo), Modesto Elías Parra, elogió las capacidades del personal de Conadis pero exigió la ampliación del departamento para agilizar la entrega de los certificados de discapacidad.

"La demanda de estos servicios se ha disparado y, en la actualidad, están programando las citas para el 2024, para febrero o marzo", aseveró.

Parra hizo un llamado a tener especial cuidado a la hora de asignar las sillas de rueda, ya que estas vienen por tamaños dependiendo de las condiciones morfológicas del paciente y el terreno donde se va a desenvolver.

"La silla de rueda se mide es por tamaño y dependiendo de la necesidad de la persona, no todas las sillas son iguales. Una silla que no tenga los estándares que tú necesitas, te podría causar en vez de bien, mal, estamos hablando de una escara, que una úlcera por presión y eso te puede llevar hasta la muerte en caso de septicemia", alertó.

Diagnóstico a niños con TEA

Asimismo, resaltó que, si bien el certificado de discapacidad se emite de manera gratuita, para obtener el diagnóstico, normalmente el paciente se somete a evaluaciones que pueden costar hasta 30 mil pesos, tal es el caso de los niños con Trastornos del Espectro Autista (TEA).

Otra queja que externó el coordinador de Asodifimo es que el proceso de las cotizaciones lo hace el propio paciente y no la ARS, como está estipulado.

"Todo eso tienes que hacerlo tú, no es la ARS, tú tienes que buscar una cotización, el certificado de discapacidad, un diagnóstico", agregó.

Finalmente, recalcó que la silla de ruedas, las muletas, "no son un accesorio, son parte de tu vida como persona con discapacidad".

Día Internacional

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/04/fenadid.jpeg Directivos de Fenadid. (FUENTE EXTERNA)

En ocasión de que cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Federación Nacional de Discapacidad Dominicana (Fenadid) demandó al Gobierno mejores políticas para la inclusión social.

"Tenemos pocas razones para celebrar, pese a algunos avances, persisten en nuestro país la discriminación, la negación de oportunidades y la exclusión social, enfatizó Ángel Espinal, presidente de Fenadid.

El cumplimiento de los derechos a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda, al transporte accesible, así como apoyo e inversión a las organizaciones que trabajan por las personas con discapacidad, y que el Conadis funcione adecuadamente, son parte de las demandas de los colectivos de personas con discapacidad, que componen más del 15 por ciento de la población dominicana.

"El Estado debe de emplear un 5 % de su empleomanía total a personas con discapacidad y un 2 % en el sector privado. En los planes de vivienda del Estado, un 8 % debe estar destinada a personas con discapacidad y un 2 % en el sector privado de la vivienda", reclamó Modesto Parra, de Asodifimo.