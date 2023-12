Hospitales de trauma refuerzan sus insumos por época de Navidad

Los hospitales traumatológicos Ney Arias Lora y Darío Contreras reforzaron los insumos en medicamentos y materiales gastables en previsión a la cantidad de pacientes, que, en época de fiestas navideñas, suele incrementarse.

El doctor César Roque, director del Darío Contreras, hizo un llamado a la prudencia a las personas que se desplazan en motocicletas, ya que el 70 % de los accidentados que llegan a la emergencia de ese centro de salud se trasladaban en este tipo de vehículo, la mayoría de las veces sin casco protector.

"Desde hace unas dos semanas hemos tenido un aumento de casi un 30 % de nuestros usuarios en nuestra emergencia", reveló.

El especialista afirmó que, para tales fines, "el hospital se preparó para este embate y, con el auxilio de Promese/Cal y el Servicio Nacional de Salud (SNS) tenemos recargado todo nuestro almacén y reforzado las áreas de emergencia, quirófano e intensivo".

Indicó que el 80 % de los pacientes llega pasadas las 11:00 de la noche, con un rango etario entre 15 y 30 años, por riñas o accidentes de tránsito.

Penas rigurosas

Julio Landrón, director del Ney Arias Lora, calificó como "alarmante y penoso" la cantidad de siniestros viales que registra el país y pidió la penalización de los conductores que bajo el efecto de drogas o alcohol ocasionen homicidios involuntarios en las vías de tránsito.

"Usted tener un guía de forma irresponsable, usted tener un timón de una motocicleta de forma irresponsable, bajo efecto del alcohol, bajo efecto de las drogas y causar muertes, son homicidios involuntarios que deben ser penalizados" Julio Landrón Director del Ney Arias Lora “

"Se han incrementado los accidentes de tránsito. Tenemos que ponerle un corte ya... Lo más importante es penalizar de forma rigurosa a los que incurren en la violación de las leyes de tránsito y las señales de tránsito", agregó.

El galeno criticó que, a los pocos meses de los responsables de los accidentes de tránsito, muchos de estos conductores son liberados y vuelven a conducir en las vías públicas.

Pide paso para ambulancias

Landrón también pidió penalización para aquellos que obstruyan el paso de las ambulancias.

"A las ambulancias debe cedérseles el tránsito, sin importar quien sea que vaya delante", insistió.

Landrón explicó que la primera hora, luego de un accidente, se conoce como "hora dorada" y es vital para preservar la vida del paciente, ya que su evolución dependerá de las atenciones que reciba en ese espacio, de ahí la importancia de permitir el paso de las ambulancias.

Pidió ser rigurosos con el uso del cinturón de seguridad, "no solo del conductor, sino todos los que van dentro del vehículo". Asimismo, hizo un llamado a no consumir alcohol y manejar y a no usar el celular mientras se está al volante.

"El 48 % de los accidentes es porque usted se detiene a leer el celular o a recoger lo que se le cae... Alrededor de 65 personas por cada 100 habitantes en nuestro país están muriendo por accidentes de tránsito", concluyó.

Ambos directores hicieron un llamado a la reflexión, por el nacimiento de Jesús y evitar exponerse en las callesío.