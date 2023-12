Ministro de Salud dice alertó al Defensor del Pueblo de las carencias en el sistema sanitario

El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, afirmó que él, personalmente, le entregó al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, una edición del Plan Nacional Estratégico de Salud (Plandes) 2030, donde están identificadas todas las fortalezas, pero también las debilidades del sistema sanitario en el país.

"Ahí están contemplados todos los detalles, desde el Primer Nivel de Atención hasta los centros hospitalarios que se necesitan", dijo Rivera al ser cuestionado sobre los resultados del Informe Nacional de los Derechos Humanos en República Dominicana 2023, presentado por Ulloa el pasado 7 de diciembre, en el cual la salud y la inseguridad ciudadana figuraron como los dos derechos más vulnerados en el país.

"Esta estrategia ha sido apoyada por el Banco Mundial y ha aprobado para mejorar esta parte vulnerable 190 millones de dólares, que nosotros seguiremos ampliando", agregó el funcionario.

El galeno sostuvo que el paso importante es trabajar en la prevención de enfermedades para no cargar más al sistema de salud pública.

"En la salud no se puede ver solo la parte hospitalaria, nosotros en Salud Pública queremos hacer el trabajo de prevención, promoción y educación, que la gente se vacune, que la gente cambie su estilo de vida, porque no hago (nada) teniendo más hipertensos y más diabéticos que me van a llevar a un infarto agudo de miocardio o a un evento cerebral", agregó.

Asimismo, recordó que, en esta gestión de Gobierno, el presupuesto para los medicamentos de alto costo se elevó de dos mil millones de pesos a ocho mil millones.

"Nosotros en el sector Salud le entregamos al Defensor del Pueblo toda la estrategia que vamos a tener en los próximos años", reiteró en conversación con Diario Libre.

El titular de Salud destacó que de 57 hospitales en proceso de construcción que encontró, por medio al Ministerio de la Vivienda (Mived), se han terminado y entregado 46.

Comentó que "había una deuda muy anterior", pero, que todo quedó establecido "en el diagnóstico situacional que hemos hecho, después de 16 años de los gobiernos anteriores".

Detalles del informe

Tras entrevistar a 1,220 personas en la segunda Encuesta Nacional de Derechos Humanos, realizar seis rondas de consultas regionales con diversos funcionarios y analizar 3,330 menciones alusivas al tema en los medios de comunicación, el reporte atribuye la vulneración de este derecho a "la insuficiente cobertura horizontal y vertical del seguro de salud, el despojo del aseguramiento al momento de la pensión, la exclusión de enfermedades y condiciones (como la salud mental) del aseguramiento en salud y los altos costos de los servicios", según la opinión del 67 % de la población.

Las clínicas y hospitales son percibidos por los encuestados como espacios de vulneración de derechos. El 25 % alegó vulneración de algún derecho durante los últimos doce meses en una clínica y el 24 % en un hospital.

Presidente del CMD

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/16/08122023--juramentacion-de-waldo-ariel-suero-en-colegio-medico-domincano----joliver-brito16.jpg Waldo Ariel Suero en conversación con Diario Libre. (JOLIVER BRITO)

Por su parte, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, señaló que en su discurso de toma de posesión el pasado viernes, 8 de diciembre, desglosó todas las situaciones que hacen de la salud uno de los derechos más vulnerados en el país, como reseña el informe de Ulloa.

En el mismo, Suero destacó los bajos sueldos de los médicos dominicanos, comparándolos con los ingresos de otras naciones, tal es el caso de Australia, donde devengan hasta 91 mil dólares al año y 247 mil los especialistas.

"A pesar de la inversión millonaria que han hecho los últimos Gobiernos y la mejoría en remozamiento y reinauguraciones de decenas de hospitales que reconocemos, aún falta mucho por hacer en el sector salud. Continuamos con muchos hospitales con graves fallas de construcción, atestados de pacientes, con citas lejanas, falta de médicos, enfermeras, falta de personal administrativo y de apoyo", dijo el pediatra cardiólogo en su discurso.

Exigió un aumento al Producto Interno Bruto destinado a Salud, para que pase del actual 2.3 % a un 6 %.

Asimismo, reclamó mejores pensiones y seguros de salud para los galenos.

"¡Es tiempo ya de que el médico pensionado tenga un seguro de salud digno!", exclamó.

Suero tocó el tema de la seguridad y vigilancia en los hospitales pidiendo mayor protección para su gremio, así como la modernización de la Ley 87-01 sobre Seguridad Social.