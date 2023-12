Vacunas Covid disponibles en el país no están actualizadas para la variante JN.1

En septiembre se anunciaron las negociaciones de Salud Pública con Pfizer para adquirir vacunas actualizadas contra el COVID-19, pero a la fecha, no se han concretado. ( ARCHIVO DL )

El Ministerio de Salud Pública todavía no ha identificado en el país casos de COVID-19 asociados a la nueva variante JN.1, aunque se mantiene recolectando muestras para secuenciarlas en el Laboratorio Nacional Doctor Defilló, ya que no se descarta su transmisión en el país, especialmente, por la gran afluencia de personas que vienen a disfrutar de las festividades por Navidad y Año Nuevo.

La institución advierte que la variante JN.1 se contagia más fácil, pero la gravedad es menor.

“Estamos recolectando muestras para seguir secuenciando, hasta el momento no la hemos identificado, pero estamos muy pendientes, porque es muy probable que llegue, como otras, por la gran afluencia de personas que vienen al país en Navidad. No se trata de algo nuevo, esta variante es del mismo linaje de ómicron, aunque es una variante que se pega con mayor facilidad, hay que resaltar que sería una enfermedad leve, no se espera alta gravedad”, informó Salud Pública a través de una nota de prensa.

En el documento, la entidad motivó a los ciudadanos a asumir su propio cuidado y reiteró que adultos mayores de 65 años, las personas inmunodeprimidas por enfermedades como Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), diabetes, asma, fibrosis pulmonar, entre otras, son las de mayor riesgo y deben tener más cuidado, seguir las medidas establecidas como la higiene de manos, evitar lugares muy cerrados y protegerse con mascarillas si tienen cualquier virus gripal para evitar esparcirlo.

Síntomas similares a otras variantes

Hasta el momento, según las autoridades, no se han identificado síntomas diferentes a otras variantes. Se mantienen dolor de garganta, tos, congestión, dolores musculares y de cabeza y malestar general.

En ese orden, se recomienda también buena alimentación para fortalecer el sistema inmunológico.

Además, la vacunación contra la influenza, disponible en los puestos fijos de vacunación, para niños, adultos mayores, personas diabéticas y con otras enfermedades y para la población general.

Vacunas contra el Covid

En el texto, Salud Pública explica que “para JN.1 no hay vacuna, ya que las existentes para COVID-19, no son efectivas en esta variante”.

A pesar de eso, la vacunación contra el Covid se mantiene activa en el país.

De acuerdo con el portal VacúnateRD, del 3 al 14 de diciembre se aplicaron 4,464 dosis de vacunas contra el coronavirus: 2,256 de primera dosis; 1,392 de segunda dosis y 816 dosis de refuerzo.

Desde el pasado mes de septiembre, el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, anunció que el Ministerio de Salud está en negociaciones para la compra de las vacunas actualizadas para COVID-19.

"Estamos haciendo todas las coordinaciones para que esté disponible en todos los grupos etarios y de riesgo de nuestro país. Nosotros estamos haciendo las coordinaciones para que en las próximas semanas podamos tener la disponibilidad en el país", expresó el epidemiólogo en ese entonces al ser consultado por Diario Libre.

"Tenemos vacunas suficientes, incluso al día de hoy, continúan personas vacunándose. Las personas que no han recibido ninguna vacuna, todavía es oportuno que vayan a vacunarse con la vacuna que tenemos", agregó.

En el pasado 13 de diciembre, Pérez indicó que estas vacunas no están contenidas dentro del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y que el Ministerio debe hacer las negociaciones directamente con la farmacéutica Pfizer.

Hasta el momento, no se ha anunciado la cantidad que está en negociación ni la posible fecha de llegada de estos biológicos actualizados.

Por otro lado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican en su página web que la actividad de enfermedades respiratorias está aumentando rápidamente en todo Estados Unidos, pero las tasas de vacunación contra COVID-19, la influenza y el virus sincitial respiratorio sincitial siguen siendo bajas.

“Millones de personas pueden enfermarse en los próximos dos meses, y las bajas tasas de vacunación significan que más personas contraerán enfermedades más graves. Vacunarse ahora puede ayudar a prevenir hospitalizaciones y salvar vidas”, destacan.

Los CDC también advirtieron que en las últimas cuatro semanas las hospitalizaciones por COVID-19 en los Estados Unidos han aumentado un 51 %. Se estima que se trata de 25,500 pacientes internos solo en el periodo del 1 al 16 de diciembre, con una incidencia del 44 % positivo a JN.1, es decir, dos de cada cinco infectados.

Sobre la vacuna Pfizer

La vacuna actualizada Pfizer cuenta con protección contra los sublinajes ómicron XBB 1.5, 1.16 y 2.3.

Este biológico viene en dos presentaciones: una para niños de 5 a 12 años y otra para mayores de 12 años. Se aplica en una sola dosis.

“Cualquier persona mayor de cinco años tiene la posibilidad de aplicarse esta vacuna. La mayor prioridad es que las personas de mayor riesgo se la apliquen a la mayor brevedad”, dijo este jueves Yéssica Moreno, directora médica de Pfizer para América Latina, al ser entrevistada por el grupo de medios mexicanos Milenio, país donde ya esta vacuna se encuentra a disposición de la población, e incluso, se puede adquirir en farmacias locales.

“No hay ningún problema si una persona se ha puesto un esquema de vacunas en el pasado que no haya sido Pfizer y que ahora quiera aplicarse esta vacuna”, destacó Moreno.

La recomendación es esperar seis meses si se aplicó algún otro esquema de vacunación contra el Covid y desea recibir una dosis de refuerzo actualizada contra coronavirus.