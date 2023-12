Sociedad de Neumología llama a usar mascarillas en espacios cerrados por virus respiratorios

En respuesta a la alerta epidemiológica emitida el 25 de diciembre por el Ministerio de Salud Pública ante el aumento de la circulación de virus respiratorios en el país, incluyendo la nueva variante COVID-19 JN.1, el presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax, Plutarco Arias, insistió este martes en la importancia de mantenerse vigilantes, sin necesidad de alarma.

“Reiteramos el llamado a la ciudadanía para que comprenda que el riesgo continúa, que la alerta es importante, que no hay que alarmarse y no debemos bajar la guardia ante un virus que llegó para quedarse”, precisó Arias.

El neumólogo indicó que la Sociedad que preside respalda la alerta de Salud Pública y que desde junio de este año advirtieron sobre “el aumento de los casos positivos de Covid, la influenza, neumonía y otros procesos respiratorios virales como sincitial respiratorio y adenovirus”.

Destacó que su gremio observa con preocupación el aumento de la cantidad de pacientes en las consultas que están resultando positivos a estas enfermedades.

Arias exhortó a retomar el uso de las mascarillas en lugares cerrados, en especial donde hay conglomerados de personas y que los adultos mayores, mujeres embarazadas, niños menores de cinco años y personas que padecen enfermedades empiecen a protegerse nuevamente.

“De igual manera, hacemos un llamado a acudir a los puestos de vacunación contra la influenza y el Covid, así como a completar el esquema de vacunación”, agregó.

El galeno enfatizó que las personas que presenten síntomas de “una simple gripe” deben visitar a su médico para recibir las debidas atenciones y el diagnóstico correcto del padecimiento. Asimismo, llamó a no automedicarse, no seguir tratamientos destinados a otras personas y no asistir al lugar de trabajo “para no comprometer la salud de los otros”.

“Es importante que estemos alertas a nuevas variantes, efectos y posible rebrote… Son síntomas leves que muchas veces se complican”, reiteró.

Consultas

Arias presentó estadísticas actualizadas sobre las consultas de neumología, con un 26.2 % de pacientes con asma exacerbada; 11.9 % con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC); 11.4 % con bronquitis aguda; 9.7 % influenza y 7.8 % neumonía.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/26/consultas-neumologia-al-26-dic.jpeg Consultas de Neumología al 26 de diciembre. (FUENTE EXTERNA)

Sobre esta última detalló que, en pacientes inmunocomprometidos, la neumonía provoca mayor número de mortalidad.

Vacunas

Este martes se observaba un tímido movimiento de personas en la carpa colocada en el estacionamiento del Ministerio de Salud Pública para la realización de pruebas Covid.

“Me descuidé porque no hay vacunas actualizadas en el país”, comentó un anciano llamado Luis mientras esperaba los resultados de su prueba. Al recibir el documento, una sonrisa se apreció en su rostro sin mascarilla, ya que el resultado fue negativo.

Igual suerte corrió Nurys, quien iba acompañada por su hija Erica Hernández. Las residentes en la Urbanización Renacimiento contaron que el pasado 12 de diciembre, Nurys sufrió un desmayo y al presentar tos y malestar general le practicaron una prueba, resultando positiva a COVID-19. En esta ocasión estaban practicando la prueba subsecuente que indicó que la señora ya había sobrepasado el virus.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/26/-26012023-recorrido-por-salud-publica-y-robert-reid-cabral--joliver-brito05.jpg Nurys al momento de recibir sus resultados. (JOLIVER BRITO)

“Le dio suave, no tenía fiebre. La prueba salió negativa, ella tiene todas las vacunas”, dijo Erica a su salida de Salud Pública.

Durante la visita de Diario Libre, unas siete personas se acercaron a la carpa en búsqueda de pruebas. Debido a la baja demanda, los resultados estaban saliendo en apenas 15 minutos.

Hospitales infantiles

En el Hospital Materno Infantil Santo Socorro se observó poca presencia de pacientes. El centro sanitario se encuentra en proceso de remodelación, pero, mantiene activa su emergencia, consultas y puestos de vacunas.

“Hay que ponerse la vacuna por el cambio de clima”, dijo Joan, un joven de mediana edad que se inoculó contra influenza en el puesto disponible en este hospital.

“Es la segunda vez que me la pongo. A mí me ha ido muy bien, antes me enfermaba mucho de gripe y esta vacuna es un protector, aunque depende de cada organismo”, agregó.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/26/-26012023-recorrido-por-salud-publica-y-robert-reid-cabral--joliver-brito07.jpg Joan se vacunó en el Santo Socorro contra la influenza. (JOLIVER BRITO)

Una situación similar se observaba en el Hospital Robert Reid Cabral donde la resaca de las festividades navideñas se reflejaba en un número reducido de personas en el área de Emergencia y solo cinco madres en Facturación.

“Nos atendieron muy rápido, quizás porque no hay mucha gente”, expresó Lolimer Brito, residente en Pantoja, quien llevó a su hija de siete años por presentar fiebre y congestión nasal desde hace tres días.

“Le indicaron unos análisis y la refirieron a consulta con el pediatra”, puntualizó.