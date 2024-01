Cóctel de virus respiratorios prima en las consultas de neumología

La circulación actual de virus respiratorios está más acentuada que durante el mes de diciembre, que, por su esencia festiva, es un mes propicio para reuniones y cenas, haciendo que se propaguen fácilmente las infecciones virales.

"Tenemos varios pacientes con varios virus al mismo tiempo y bacterias, o sea, hay un fenómeno extraño, por decirlo de una manera, porque hay una presencia importante de procesos virales identificados en un mismo paciente, como influenza, parainfluenza, sincitial respiratorio, bacterias acompañando la tosferina, también el coronavirus", detalló Evangelina Soler, pasada presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax.

De todas estas patologías, COVID-19 e influenza son las más comunes, sumadas a un incremento en los casos de tosferina. También se han diagnosticado pacientes con adenovirus, rinovirus y metapneumovirus.

"Hay una circulación importante de procesos virales en estos días, acentuado inclusive más de lo que vimos en todo el mes de diciembre", resaltó la neumóloga.

En conversación con Diario Libre, la especialista indicó que estas bacterias y virosis "tienen un comportamiento muy parecido a lo que la gente denomina común gripe".

Tosferina y refuerzos cada 10 años

Soler destacó que, a pesar de la tosferina ser una enfermedad prevenible por vacunas, se ha registrado una mayor incidencia porque "la población adulta debe de reforzar sus esquemas cada 10 años y no lo hace, a la gente se le olvida y no se refuerza la vacuna de la tosferina y entonces ahí viene toda la situación".

A pesar de que el pasado miércoles 17, el Ministerio de Salud Pública aseguró que solo ha recibido la notificación por tosferina de una paciente de 32 años, en su consulta privada, la galena atendió durante el mes de diciembre a más de una docena de personas con esta afección.

"La tosferina, como su nombre lo dice, produce mucha tos. Se reconoce a leguas cuando un paciente tiene tos ferina porque el paciente tose incoerciblemente", explicó la doctora.

Además de malestar general, esta enfermedad se acompaña de fiebres y suele afectar las vías aéreas altas con rinorrea, escozor nasal, dolor de garganta, cefalea, "pero la característica más importante es la tos muy molestosa", recalcó.

Aumentar medidas de higiene

La galena atribuyó este aumento significativo de los procesos virales a que, en gran medida, las personas se olvidan de las medidas básicas de higiene.

"Pensábamos que con el coronavirus se iba a aprender un poquito que cuando una persona está enferma no vaya a infectar a los otros, que si estornuda se cubra con el codo, que no dé la mano si sus manos no están higiénicas, que utilice su mascarilla", recordó como las precauciones principales a tomar en cuenta.

"Todas las personas que tienen factores de riesgo de enfermar y de empeorar por su condición preexistente, deben de utilizar mascarilla", enfatizó, haciendo un llamado especial a las embarazadas, pacientes con problemas renales o personas que viajan en medios de transporte masivos.

Asimismo, la doctora Evangelina recomendó el consumo de vitamina D, que interviene en la respuesta inmunitaria del organismo y ayuda a subir las defensas para contrarrestar los virus circulantes.