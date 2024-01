Bioanalistas jubiladas exigen a Abinader una pensión de al menos RD$50 mil al mes

La Asociación Nacional de Pensionados y Jubilados Bioanalistas (Ampejubio) pidió este martes al presidente de la República, Luis Abinader, elevar las pensiones de los laboratoristas pensionados, en su mayoría mujeres, a un mínimo de 50 mil pesos mensuales.

"Las pensiones que tenemos son pensiones muy bajas, que no representan para nada una pensión digna de un profesional que ha dedicado décadas al servicio en el sector salud", expresó la presidenta de Ampejubio, Aracelis Germán Rodríguez, en una rueda de prensa.

"Hacemos un llamado vehemente al Gobierno de la República Dominicana, al presidente Luis Abinader, para que nos reciba en su despacho, para que nos acoja nuestra petición de revisar nuestra pensión y llevarnos a una pensión mínima de por lo menos 50 mil pesos, que sería una pensión un poco más digna, como se ha hecho con otros grupos profesionales", agregó.

Germán Rodríguez lamentó que luego de pasar más de 30 años "brindando un servicio de calidad", el salario "no les alcanza para nada", citando que algunas pensionadas solo cobran 10 mil pesos cada mes.

"Estamos hablando de pensiones del 2008 para atrás, que nunca se les ha aumentado ni un centavo" Aracelis Germán Rodríguez Presidenta de Ampejubio “

Las bioanalistas adelantaron que están dispuestas a "tirarse a la calle" si sus demandas no son escuchadas.

"No hemos tenido el privilegio de que (el presidente Abinader) nos reciba para tratarle nuestro caso... Entendemos que es el único que puede resolvernos esta situación que tenemos, ni siquiera contamos con un seguro médico digno tampoco. El seguro médico que tenemos nos descuentan un 6.03 % mensual de estos sueldos bajitos, que no es tampoco un seguro que cubra demasiado y no lo aceptan en muchos centros de salud", explicó en nombre de todas las bioanalistas.

"Estamos programando una vigilia frente al Palacio Nacional, próximamente diremos la fecha... iremos todas las pensionadas y pensionados a reclamar nuestros derechos, ya no de forma tan pacífica, porque de forma pacífica hemos tenido un recorrido que no nos ha dado resultados", concluyó.