Sobrevida al cáncer infantil en República Dominicana es de 55 %

La primera dama de la República, Raquel Arbaje, y el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, encabezaron este martes el acto de conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra Cáncer Infantil, encuentro en el cual reafirmaron el compromiso de reforzar acciones que contribuyan a reducir la mortalidad por esa enfermedad en el país.

El cáncer infantil comprende numerosos y diferentes tipos de tumores que se desarrollan en niños y adolescentes de 0 a 19 años. Los más comunes son la leucemia, el cáncer cerebral, el linfoma y los tumores sólidos como el neuroblastoma y el tumor de Wilms.

El Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer Infantil se conmemora cada año el 15 de febrero con el objetivo de sensibilizar sobre la enfermedad y proponer acciones para disminuir los fallecimientos por este padecimiento.

Casos en RD

Wendy Gómez, gerente del centro oncopediátrico del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (Incart), aseguró que cada año en República Dominicana se detectan entre 450 a 460 nuevos casos de cáncer infantil.

A diferencia de países en Asia y África, donde la sobrevida en pacientes diagnosticados con cáncer apenas alcanza el 20 %, en República Dominicana la cifra supera el 55 %.

Asimismo, la tasa de abandono a los tratamientos hospitalarios es menor al 3 %.





Síntomas

"En niños y adolescentes el cáncer no es prevenible, no es como en los adultos que si fumamos, nos puede dar cáncer de pulmón; si nos exponemos al sol, nos puede dar cáncer de piel. Lo que ocurren son signos de alerta temprana: manchas blancas en el ojo, una masa que se abulta rápidamente en el abdomen, pinticas rojas en la piel, fiebres sin ningún tipo de origen", declaró Gómez.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/13/whatsapp-image-2024-02-13-at-3.53.02-pm.jpeg Mesa principal del acto. (FUENTE EXTERNA)

Para generar conciencia y expresar apoyo a los niños, niñas, adolescentes, sobrevivientes y familias afectadas por este padecimiento, las autoridades expusieron las estrategias que desarrollan a fin de disminuir la incidencia del cáncer infantil, ya que sigue siendo una de las principales causas de defunciones entre los más jóvenes, después de los accidentes.

Arbaje llamó a continuar aunando esfuerzos para enfrentar el cáncer y exhortó a los padres, madres y tutores a mantener un monitoreo constante a través de sus pediatras o médico general para detectar a tiempo cualquier tipo de anomalía en los niños y evitar muertes prematuras.

"No les va a hacer falta ningún tipo de recursos. Nosotros estamos comprometidos y, sobre todo, los que hemos vivido y hemos pasado familiares con esta enfermedad. El cáncer se vive día a día, se vive en unión con las familias, dentro del dolor se vive con humor", aseguró Arbaje.

La primera dama resaltó que el ala oncopediátrica en el Instituto Nacional de cáncer Rosa Emilia Sánchez de Tavares (Incart) está casi finalizada para brindar una atención inclusiva, con calidad y calidez a los pequeños pacientes.

Mientras, el ministro Atallah garantizó que las familias que tengan niños o adolescentes con cáncer, contarán con el apoyo necesario para enfrentar la situación de manera más llevadera "porque en los niños está la esperanza, en los niños está la capacidad de hacernos reír, de darnos estímulos".

"El cáncer, a pesar de los avances que tenemos hoy día, es una palabra dura todavía, pero cuando le ponemos al lado ´infantil´, es una palabra dolorosa hasta el tuétano" Víctor Atallah Ministro de Salud Pública “

Dijo que el compromiso y lema como órgano rector de la salud es reducir, mitigar y prevenir cualquier tipo de enfermedad que altere la tranquilidad de la población dominicana.

Testimonio

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/13/whatsapp-image-2024-02-13-at-3.53.02-pm--1.jpeg Yohansel Ferreras y su madre contaron su testimonio. (FUENTE EXTERNA)

Yohansel Ferrera tiene 15 años. Actualmente está en tercero de secundaria y sueña con convertirse en un gran ingeniero.

En julio de 2022, el jovencito recibió un diagnóstico positivo a leucemia. Durante un breve discurso, dijo sentirse muy feliz por haber terminado su tratamiento hace un año. Su madre, quien le acompañaba, llamó a los padres que atraviesan la difícil situación a no desfallecer y contó cómo le prometió a su hijo que no iban a llorar por la enfermedad, pero cuando tenía la oportunidad, se encerraba en el baño del Incart y se lavaba la cara para que Yohansel no sospechara.

Planes de cara al 2030

En el acto también habló la doctora Alba María Ropero, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el país, quien dijo que en septiembre de 2018 la OPS anunció la iniciativa mundial para el cáncer infantil, con el objetivo de alcanzar una tasa de supervivencia de al menos un 60 % para niños con cáncer hacia el 2030, y salvar así un millón de vidas, lo que significa duplicar a nivel mundial la tasa de curación de los pacientes con la enfermedad.

Andelys de la Rosa, directora de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, habló del "Plan Estratégico de Cáncer Infantil" lanzado en septiembre de 2023 y cómo ha contribuido en la aplicación de medidas preventivas para disminuir la incidencia de la enfermedad en el país y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

La implementación de este plan busca lograr una reducción de la mortalidad por todos los cánceres entre menores de 18 años en un 25 %; mejorar el acceso a una atención de alta calidad; aumentar la conciencia, mejorar la investigación, desarrollar nuevos tratamientos para estos pacientes y mejorar la calidad de vida de los sobrevivientes a través de servicios de apoyo como asesoramiento, rehabilitación y educación.