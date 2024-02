Ante alerta mundial de la OMS, autoridades dominicanas exhortan a vacunar contra el sarampión

Luego de la alerta epidemiológica emitida el 29 de enero de este 2024 y la advertencia hecha el pasado martes por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la que se informa sobre el incremento de casos de sarampión a nivel global y la ocurrencia de casos importados en países de las Américas, las autoridades de salud dominicanas instan a elevar y mantener las coberturas de vacunación para esta enfermedad.

En República Dominicana, el último caso de sarampión se reportó en el año 2001 y desde 2010 el país fue declarado libre de la enfermedad vírica y que es altamente contagiosa.

De acuerdo con la OMS, para finales de 2024, "más de la mitad de todos los países del mundo corren riesgo alto o máximo por brotes de sarampión".

En este sentido, el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, recordó este jueves que, a raíz de la pandemia por COVID-19, "algunas madres no acudieron de manera religiosa a vacunar a sus niños", situación que no fue exclusiva de República Dominicana.

Suero hizo un llamado a los padres para que completen el esquema de sus hijos y ante la aparición de "fiebre, lagrimeo o rash (salpullido), llevar a su niño al pediatra".

Complicaciones

Entre las complicaciones de esta enfermedad, el infectólogo pediatra Clemente Terrero señaló a la neumonía y la encefalitis como las principales.

"El Estado debe reforzar la vacuna en todos los niños de la República Dominicana para evitar que el sarampión entre al país. Es una enfermedad muy contagiosa, el 99 % de las personas que están en contacto con un niño con sarampión se contagia" Clemente Terrero Infectólogo “

Médicos jóvenes no lo conocen

El pediatra perinatólogo Christian Mateo mostró preocupación ya que "al tener mucho tiempo que no tenemos sarampión, los pediatras, sobre todo los más jóvenes y los médicos más jóvenes, no han visto un sarampión y se puede confundir con las demás enfermedades exantemáticas", entre las que figuran varicela, rubeola y sarampión, todas productoras de sarpullido en la piel.

Mateo pidió a Salud Pública "cambiar el panorama, yendo a los barrios y a las escuelas, porque muchos de esos pacientes no tienen la facilidad de trasladarse a los centros de vacunas, otros pueden entender que como hace tantos años que no hay casos no es importante y el caso de los que no tienen sus tarjetas (de vacunación) actualizadas".

Sobre el tratamiento, explicó que, como toda enfermedad vírica, consiste en reposo, aumentar los líquidos, observación de signos de alarma y aislamiento para disminuir la transmisión de la enfermedad.

