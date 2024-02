Adars insta a afiliados a conocer el alcance de la Atención Primaria

Pide no confundir Atención Primaria con el Primer Nivel de Atención ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (Adars) informó a la población que es fundamental para los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) conocer los atributos de la Atención Primaria de Salud y el Primer Nivel de Atención.

En su newsletter informativo, la entidad destaca que, a menudo, se tiende a confundir la Atención Primaria de la Salud con el Primer Nivel de Atención, aunque ambos conceptos están interrelacionados.

El texto indica que el Primer Nivel de Atención, junto con los servicios de urgencias y emergencias, constituye el primer punto de contacto entre los sistemas de salud y la población.

"Es la puerta de entrada esencial a los servicios de salud, incorporando un sistema eficiente de Referencia y Contra Referencia", señala la revista digital.

Al abundar al respecto, Cynthia Salazar, directora de Comunicaciones de Adars, señaló: "es importante destacar que se trata de un nivel de complejidad de servicios, no simplemente de un modelo de atención. Aunque puede formar parte de un enfoque de la Atención Primaria, no es un requisito esencial. Existen ejemplos de servicios de primer nivel que, a pesar de ser ambulatorios y simplificados, no forman parte integral de una estrategia de Atención Primaria de Salud".

Asimismo, informó que la esencia de la Atención Primaria radica en el compromiso con el bienestar de las poblaciones, abordando colectivos humanos y respondiendo a los perfiles de problemas y necesidades sanitarias con un enfoque integral que promueve la vida saludable y la prevención proactiva.

"La Atención Primaria de Salud se presenta como una estrategia para organizar y gestionar los servicios de salud en todos los niveles de complejidad, tanto en ámbitos públicos como privados. Aunque el Primer Nivel es crucial, la Atención Primaria va más allá, su objetivo es garantizar que la ciudadanía acceda de manera oportuna a los recursos necesarios para mantener, preservar y restaurar la salud personal, familiar y comunitaria, favoreciendo la realización de proyectos de vida personales y sociales", agregó Salazar.

Dijo, además, que "la atención programada, basada en las necesidades específicas de cada individuo o familia, establece prioridades y periodicidad para los contactos de atención médica y otros servicios de salud".

Algunos países han implementado sistemas centralizados para asignar citas según prioridades, evitando la congestión de servicios y mejorando el acceso, especialmente para los más desfavorecidos. Mencionar el Registro Médico Electrónico Único (RMEU), un registro digital de datos de salud, podría reducir significativamente los gastos personales".